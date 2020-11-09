Азербайджан объявил об успехах наступления на Мартуни

09 ноября 2020, 09:59

Вооруженные силы Армении оставили позиции в направлении Ходжавенда (азербайджанское название Мартуни), заявило Минобороны Азербайджана.

Что еще происходит в зоне конфликта - "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", армия Азербайджана ведет наступательные операции на Ходжавендском направлении в зоне карабахского конфликта, в том числе с использованием штурмовой авиации и БПЛА.

Вооруженные силы Армении оставили позиции в направлении Ходжавенда (азербайджанское название Мартуни), заявило Минобороны Азербайджана.

В результате наступательной операции, проводимой азербайджанской армией на Ходжавендском направлении фронта, противнику были нанесены тяжелые удары. На этом направлении фронта нанесен урон огнём по позициям противника. Понесший большие потери противник, бежал, оставив некоторые рубежи, говорится в сообщении от 8 ноября на сайте ведомства.

Военное ведомство Азербайджана привело в доказательство снятое с воздуха видео, где запечатлен артобстрел и выбегающие из окопа люди. Однако деталей, позволяющих идентифицировать место и время съёмки ролик не содержит.

"Понесший большие потери противник бежал, оставив некоторые рубежи", - говорится в описании к видео, опубликованном на YouTube-канале ведомства.

Минобороны Армении и армия обороны Нагорного Карабаха на 10:20 мск 9 ноября не прокомментировали на своих сайтах или в Facebook сообщение военного ведомства Азербайджана об итогах наступления на Ходжавендском направлении.

Ранее, 8 ноября, Минобороны Армении подтвердило информацию о боях в районе Мартуни. Утром ВС Азербайджана заняли одну позицию в Мартуни, но вскоре были отброшены, заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

8 ноября Ильхам Алиев объявил, что азербайджанские войска установили контроль над городом Шуша (армянское название – Шуши). Азербайджанские военные вошли в Шуши, но, не получив подкрепления, вынуждены были отступить, сообщил представитель Минобороны Армении. Контроль города Шуши играет ключевую роль в войне за Нагорный Карабах в силу близости к Степанакерту и возможности управлять транспортными коммуникациями, считают эксперты.

Напомним, что в Нагорном Карабахе 27 сентября начались полномасштабные боевые действия. Бои не прекращаются, несмотря на три объявленных перемирия. Военные столкновения сопровождаются обстрелами населенных пунктов и гибелью мирных жителей. По данным сторон, в Азербайджане на 9 ноября с начала обострения конфликта погибли 93 мирных жителя, ранены 407, а в Нагорном Карабахе, по данным на 6 ноября, погибли 49 мирных жителей,157 человек получили ранения. Подробнее о новом обострении карабахского конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.