Аналитики разъяснили значение Шуши в войне за Нагорный Карабах

08 ноября 2020, 16:45

Контроль города Шуши, о взятии которого сообщил сегодня президент Азербайджана, играет ключевую роль в войне за Нагорный Карабах в силу близости к Степанакерту и возможности управлять транспортными коммуникациями, объяснили эксперты.

Как писал "Кавказский узел", Ильхам Алиев сегодня объявил, что азербайджанские войска установили контроль над городом Шуша (армянское название – Шуши). Минобороны Армении не подтвердило эту информацию, заявив, что бои за город еще продолжаются.

29 октября президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян призвал народ объединиться и отстоять Шуши, после чего на этот участок фронта отправились добровольцы из Армении. "Кто владеет Шуши, тот владеет Арцахом (Нагорным Карабахом. – Прим. "Кавказского узла")", – подчеркнул Арутюнян.

Заявление Алиева о контроле над Шуши было направлено не столько на внутреннюю аудиторию в Азербайджане, сколько на деморализацию армянского общества, предположила помощница президента Нагорного Карабаха Армине Григорян. Бои в Шуши продолжаются, добавила она. "В Шуши идут интенсивные бои, проводится Шушинская операция. Она не закончена", - цитирует Григорян "Sputnik Армения".

В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже адресовал народу Азербайджана поздравления в связи со взятием Шуши, пишет "Sputnik Азербайджан". Жители Баку сегодня вышли на улицы, чтобы отпраздновать взятие Шуши. На окнах и балконах вывешены флаги, отовсюду раздаются автомобильные сигналы, а люди на улицах поздравляют друг друга, пишет издание.

Контроль азербайджанских войск над Шушей означает коренной перелом в войне, пояснил ранее "Кавказскому узлу" глава НПО "Военные офицеры" Тельман Абилов. "Стратегическое назначение города не только в том, что он как бы нависает над Ханкенди (армянское название – Степанакерт), расположенном у его подножия, но и в прохождении через него транспортной артерии – автомобильной дороги Горис–Лачин–Шуша–Ханкенди, соединяющей Армению с Нагорным Карабахом", – сказал Абилов.

По его словам, в случае контроля Азербайджана над Шушей у Нагорного Карабаха для транспортного сообщения с Арменией останется лишь дорога Ханкенди (Степанакерт) – Кельбаджар – Варденис. "Однако она более протяженная и неудобная с точки зрения узости и плохого качества", – пояснил Тельман Абилов.

Перекрытие транспортных коммуникаций между Арменией и Нагорным Карабахом является очевидной военной целью Азербайджана, указал ранее "Кавказскому узлу" бывший сотрудник информационно-аналитического управления Минобороны Азербайджана Азад Исазаде. "Это важно для воспрепятствования переброске из Армении в Нагорный Карабах дополнительных сил и военной техники, а также лишения снабжения войск", - пояснил он.

При этом снабжение армянских военных по воздуху исключено, подчеркнул Исазаде. "Гражданская авиация в Карабах никогда не летала, поскольку согласно правилам ICAO (Международная организация гражданской авиации) - это воздушное пространство Азербайджана", - отметил эксперт.

По мнению офицера запаса азербайджанской армии Анара Хусеинли, если карабахским войскам не удастся остановить наступление азербайджанских войск, то азербайджанская армия достигнет Шуши за 15 дней, написал 23 октября автор блога на "Кавказском узле" Ветер с Апшерона. "Могут спросить: почему 15 дней, если азербайджанская армия за четыре-пять прошла путь от Джабраила до Лачина? Причина в тяжелом рельефе и последнем оборонительном укреплении армян, которые они построят для защиты Шуши и Ханкенди. С высокой вероятностью грядут дождливые дни. Эти факторы затруднят продвижение армии", - привел блогер слова Хусеинли.

Контроль над Шушей означает для Азербайджана укрепление позиций в карабахском конфликте, пояснил бывший полпред президента России по Нагорному Карабаху и экс-сопредседатель Минской группы ОБСЕ Владимир Казимиров. "Шуша имеет большое значение. Дело в том, что она расположена выше Степанакерта, и в 1992 году как раз из района Шуши азербайджанцы вели обстрел Степанакерта", - приводит сегодня слова Казимирова РИА Новости.

Силы самообороны Нагорного Карабаха взяли Шуши в мае 1992 года, перед этим город был населен преимущественно азербайджанцами. Операция получила название "Свадьба в горах", а также именовалась крестовым походом: у нападавших на спинах были нашиты белые кресты из бинтов, отличавшие их от азербайджанцев, одетых в ту же советскую военную форму, говорится в справке "Кавказского узла" "«Свадьба в горах»: штурм Шуши в 1992 году".

Напомним, полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Несмотря на три объявленных перемирия, бои и обстрелы населенных пунктов не прекращаются. Подробнее о новом обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.