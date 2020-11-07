Азербайджанские аналитики признали проблему гуманитарных коридоров в зоне конфликта

07 ноября 2020, 04:29

Армия Азербаджана стремится перерезать коммуникации, связывающие Нагорный Карабах с Арменией, а движущиеся в направлении Нагорного Карабаха транспортные средства могут считаться военными целями, полагают опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты из Баку. Если азербайджанские военные установят полный контроль над дорогами, то все гуманитарные грузы смогут поступать туда только с разрешения официальных властей Азербайджана, отметил бывший сотрудник информационно-аналитического управления Минобороны Азад Исазаде. В условиях ожесточенных боев открыть гуманитарные коридоры не реально, полагает член Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции Тогрул Джуварлы.

Что еще происходит в зоне конфликта - "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", 29 октября президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян призвал армянский народ объединиться и отстоять Шуши (азербайджанское название - Шуша), после чего на этот участок фронта отправились добровольцы из Армении. 4 ноября Минобороны Нагорного Карабаха сообщило о закрытии отдельных участков ключевой трассы Шуши - Бердзор (азербайджанское название - Лачин) из-за возможных атак.

Нагорный Карабах соединяют с Арменией две автотрассы. Это дороги Степанакерт - Шуши - Горис - Ереван и Степанакерт - Мартакерт - Сотк - Варденис - Ереван, которая была сдана в эксплуатацию в сентябре 2017 года. Других транспортных сообщений с внешним миром у Нагорного Карабаха нет.

Перекрытие транспортных коммуникаций между Арменией и Нагорным Карабахом является очевидной военной целью Азербайджана, считает военный эксперт, бывший сотрудник информационно-аналитического управления Минобороны Азад Исазаде. «Это важно для воспрепятствования переброски из Армении в Нагорный Карабах дополнительных сил и военной техники, а также лишения снабжения войск. С этой точки зрения целями азербайджанской армии являются установление контроля над дорогой Горис-Лачин-Шуша-Ханкенди, или так называемого «Лачинского коридора», и Варденис-Кельбаджар-Агдере-Ханкенди", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев 5 ноября заявил, что обе дороги между Арменией и Нагорным Карабахом контролируются армянской армией. "В связи с заявлением организации "Репортеры без границ" о невозможности безопасного выезда из Ханкенди (название Нагорного Карабаха - Степанакерт) 80 местных и зарубежных журналистов сообщаем, что именно Армения закрыла дорогу между Ханкенди и Арменией через Лачинский коридор», - процитировало 5 ноября Гаджиева агентство Report.

Исазаде считает, что Азербайджан не заинтересован закрывать дороги для выезда из Нагорного Карабаха. «Если даже допустить, что обе дороги обстреливаются азербайджанской армией, то, думаю, выезду и вывозу из региона населения, журналистов и раненых препятствий не будет. Азербайджан заинтересован в том, чтобы мирное население ушло [...] в целях временной эвакуации в интересах безопасности мирных жителей в условиях ведения военных действий», - сказал он.

Однако, полагает он, движущиеся в направлении Нагорного Карабаха транспортные средства могут считаться легитимными военными целями. По словам Исазаде, Азербайджан считает эти территории своими, поэтому, с его точки зрения, что любой въезд туда, минуя пограничный и таможенный контроль незаконен. "Кроме того, под видом гуманитарных грузов и продовольствия может завозиться вооружение", - сказал он. Если азербайджанские военные установят полный контроль над дорогами, то "все гуманитарные грузы смогут ввозиться туда только с разрешения официальных властей Азербайджана", отметил Исазаде.

Снабжение армянских военных по воздуху исключено, указал Исазаде. «Гражданская авиация в Карабах никогда не летала, поскольку согласно правилам ICAO (Международная организация гражданской авиации) - это воздушное пространство Азербайджана», - отметил он.

Член Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции Тогрул Джуварлы сказал корреспонденту «Кавказского узла», что "в условиях военного положения приходится оперировать данными официальных органов Азербайджана, а они пока не подтверждают ведение боев вокруг Шуши и Лачина".

"Вполне логично, что эти города (Шуша и Лачин) и одноименные районы являются военной целью азербайджанской армии [...] То же самое касается северной автомобильной дороги между Арменией и Нагорным Карабахом, проходящей через Кельбаджарский район (по административно-территориальному делению Нагорного Карабаха район находится на территории Шаумяновского и Мартакертского районов)", - считает он. Джуварлы отметил, что эти территории интересны Азербайджану не только потому, что через них проходит стратегическая автомобильная дорога, но и потому, что ранее они находились под его контролем.

Что касается «гуманитарных коридоров», то, по словам эксперта, данные вопросы в условиях военных действий должны регулироваться соглашениями между сторонами. «Должны оговариваться маршруты и время открытия гуманитарных коридоров», - сказал он. При этом Джуварлы считает, что в условиях ведения ожесточенных боев открытие гуманитарных коридоров не реально.

Полномасштабные боевые действия начались в Нагорном Карабахе 27 сентября и не прекращаются, несмотря на три объявленных перемирия. Бои сопровождаются обстрелами населенных пунктов и гибелью мирных жителей. По данным сторон, в Азербайджане с начала обострения конфликта погибли 92 мирных жителя, ранены 404, а в Нагорном Карабахе погибли 49 мирных жителей и 157 получили ранения. Подробнее о новом обострении карабахского конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

Отметим, что после обострения конфликта Баку заявил о готовности предоставить гуманитарные коридоры для армян. В отношении тех, кто решился покинуть зону боевых действий, будут действовать нормы международного права, заявил 6 октября пресс-секретарь Минобороны Азербайджана Анар Эйвазов.

В Ереване и Степанакерте сложно получить информацию о ситуации на дорогах, связывающих Армению и Нагорный Карабах. По мнениию спикеров, это стратегически важные объекты и разглашение сведений о них может поставить под угрозу безопасность людей.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликованы справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?". "Кавказский узел" также регулярно обновляет хронику боевых действий в зоне карабахского конфликта, начавшихся 27 сентября 2020 года.