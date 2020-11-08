Алиев объявил о взятии Азербайджаном Шуши

08 ноября 2020, 13:30

Азербайджанские войска установили контроль над городом Шуша в Нагорном Карабахе, объявил сегодня президент страны Ильхам Алиев. Бои в городе продолжаются, сообщило Минобороны Армении.

Как писал "Кавказский узел", 7 ноября Минобороны Армении заявило об интенсивных боях за Шуши (азербайджанское название – Шуша), а сегодня Служба по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха сообщила о том, что бои продолжаются около города.

29 октября президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян призвал народ объединиться и отстоять Шуши, после чего на этот участок фронта отправились добровольцы из Армении. "Кто владеет Шуши, тот владеет Арцахом (Нагорным Карабахом)", – подчеркнул Арутюнян. Азербайджанские военные пытаются любой ценой прорваться к Шуши, чтобы повесить в городе азербайджанский триколор ко Дню флага, отмечаемому в Азербайджане 9 ноября, сообщил 6 ноября официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

О взятии Шуши президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил сегодня в телеобращении к народу, показанном в эфире госканала АзТВ, передал корреспондент "Кавказского узла". "Наше победное шествие продолжается, потому что еще есть наши территории, которые остаются под оккупацией", – сказал Алиев.

Минобороны Нагорного Карабаха, по состоянию на 13.25 мск, не прокомментировало на своем сайте заявление Алиева. Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил на своей странице в Facebook, что бои в Шуши продолжаются. "Бои в Шуши продолжаются. Подождем и будем верить нашим войскам", – приводит в 12.36 мск его слова "Sputnik Армения".

Контроль азербайджанских войск над Шушей стал бы коренным переломом в войне, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" глава НПО "Военные офицеры" Тельман Абилов. "Стратегическое назначение города не только в том, что он как бы нависает над Ханкенди (армянское название – Степанакерт), расположенном у его подножия, но и в прохождении через него транспортной артерии – автомобильной дороги Горис–Лачин–Шуша–Ханкенди, соединяющей Армению с Нагорным Карабахом", – сказал Абилов.

В случае контроля Азербайджана над Шушей для транспортного сообщения с Арменией у Нагорного Карабаха останется лишь дорога Ханкенди–Кельбаджар–Варденис, добавил Тельман Абилов. "Однако она более протяженная и неудобная с точки зрения узости и плохого качества", – сказал Абилов.

Напомним, полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Несмотря на три объявленных перемирия, бои и обстрелы населенных пунктов не прекращаются. Подробнее о новом обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.