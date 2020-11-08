Люди едут на автомобиле рядом с поврежденным зданием после обстрела в городе Шуши (Шуша), 29 октября 2020 года. Фото: Ваграм Багдасарян/Photolure via REUTERS

08 ноября 2020, 13:30

Алиев объявил о взятии Азербайджаном Шуши

Азербайджанские войска установили контроль над городом Шуша в Нагорном Карабахе, объявил сегодня президент страны Ильхам Алиев. Бои в городе продолжаются, сообщило Минобороны Армении.

Как писал "Кавказский узел", 7 ноября Минобороны Армении заявило об интенсивных боях за Шуши (азербайджанское название Шуша), а сегодня Служба по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха сообщила о том, что бои продолжаются около города.

29 октября президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян призвал народ объединиться и отстоять Шуши, после чего на этот участок фронта отправились добровольцы из Армении. "Кто владеет Шуши, тот владеет Арцахом (Нагорным Карабахом)", подчеркнул Арутюнян. Азербайджанские военные пытаются любой ценой прорваться к Шуши, чтобы повесить в городе азербайджанский триколор ко Дню флага, отмечаемому в Азербайджане 9 ноября, сообщил 6 ноября официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

О взятии Шуши президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил сегодня в телеобращении к народу, показанном в эфире госканала АзТВ, передал корреспондент "Кавказского узла". "Наше победное шествие продолжается, потому что еще есть наши территории, которые остаются под оккупацией", сказал Алиев.

Минобороны Нагорного Карабаха, по состоянию на 13.25 мск, не прокомментировало на своем сайте заявление Алиева. Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил на своей странице в Facebook, что бои в Шуши продолжаются. "Бои в Шуши продолжаются. Подождем и будем верить нашим войскам", приводит в 12.36 мск его слова "Sputnik Армения".

Контроль азербайджанских войск над Шушей стал бы коренным переломом в войне, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" глава НПО "Военные офицеры" Тельман Абилов. "Стратегическое назначение города не только в том, что он как бы нависает над Ханкенди (армянское название – Степанакерт), расположенном у его подножия, но и в прохождении через него транспортной артерии – автомобильной дороги ГорисЛачинШушаХанкенди, соединяющей Армению с Нагорным Карабахом", сказал Абилов.

В случае контроля Азербайджана над Шушей для транспортного сообщения с Арменией у Нагорного Карабаха останется лишь дорога Ханкенди–Кельбаджар–Варденис, добавил Тельман Абилов. "Однако она более протяженная и неудобная с точки зрения узости и плохого качества", сказал Абилов.

Напомним, полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября.  Несмотря на три объявленных перемирия, бои и обстрелы населенных пунктов не прекращаются. Подробнее о новом обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

Примечание:

"Канадский город Лаваль признал независимость Нагорного Карабаха", "Власти Степанакерта подсчитали число оставшихся горожан", "Жители азербайджанских сел рассказали о последствиях новых обстрелов".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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