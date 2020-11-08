Минобороны Армении заявило о ракетных ударах по Шуши

08 ноября 2020, 11:19

Город Шуши в зоне карабахского конфликта был обстрелян из артиллерийских орудий и ракетных установок, бои продолжаются и около города, сообщило Минобороны Армении. В Шуши в результате обстрелов разрушены многие здания, заявила Гослужба по ЧС Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", 7 ноября Минобороны Армении заявило об интенсивных боях за Шуши. Сегодня утром служба по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха сообщила о ракетных обстрелах Степанакерта, а Минобороны Азербайджана – об артобстрелах населенных пунктов.

Кроме Степанакерта, ракетно-артиллерийскому обстрелу подвергся также город Шуши (азербайджанское название – Шуша), сообщила сегодня пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян. "Повреждена гражданская инфраструктура", - приводит ее слова News.am.

Бои минувшей ночью продолжались и около Шуши, уточнила Степанян. "Наиболее упорные действия развернулись близ Шуши и на юго-восточном участке. Подразделения Армии обороны нанесли врагу целевые удары, предотвратив многочисленные попытки продвижения вперед", - цитирует Степанян издание.

По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха, Шуши, "несмотря на многочисленные разрушения, продолжает выдерживать удары азербайджанских ВС". "Шуши по-прежнему остается недосягаемой мечтой противника. Хотя в Шуши много разрушений, город-крепость выдерживает вражеские удары", - приводит сообщение ведомства "Sputnik Армения".

Минобороны Азербайджана, по состоянию на 11.12 мск, не прокомментировало на своем сайте эти заявления.

Азербайджанцы, близкие которых служат в армии, получали от них звонки и СМС из Шуши, однако официально эта информация не подтверждена, сообщил 7 ноября автор блога «Ветер с Апшерона» на «Кавказском узле». "В азербайджанском ТВ и прессе передают призывы к народу не сообщать новости с фронта раньше, чем сообщит Минобороны", - написал блогер в своем посте «Шуша звонит азербайджанцам».

Напомним, полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Несмотря на три объявленных перемирия, бои не прекращаются, столкновения сопровождаются обстрелами населенных пунктов и гибелью мирных жителей. Подробнее о новом обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.