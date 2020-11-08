Нагорный Карабах сообщил о ночных обстрелах Степанакерта

08 ноября 2020, 09:21

Азербайджанские военные сегодня ночью нанесли восемь ракетных ударов по Степанакерту, заявила служба по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха.

Что еще происходит в зоне конфликта - "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", 7 ноября Минобороны Армении заявило об интенсивных боях за Шуши. Сегодня утром Минобороны Азербайджана сообщило, что течение минувших суток из стрелкового оружия, пушек и минометов были обстреляны азербайджанские позиции по четырем направлениям фронта, артобстрелам также подверглись мирные населенные пункты.

Сегодня ночью по Степанакерту (азербайджанское название - Ханкенди. - Прим. "Кавказского узла") были нанесены ракетные удары, сообщил сегодня со ссылкой на службу по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха "Спутник-Армения".

"Ночь была неспокойной и напряженной, особенно в Степанакерте [...] Восемь ударов ракетами дальнего действия было нанесено в направлении многоквартирных домов, жилых кварталов, объектов общественного значения и других гражданских инфраструктур", - говорится в сообщении службы. По предварительным данным ведомства, пострадавших нет.

В Степанакерте 01.00 до 02.00 по местному времени (с 12.00 до 01.00 мск) "трижды включалась сирена воздушной тревоги", привели сообщение службы "Новости-Армения".

В других населенных пунктах ночью сохранялось относительное спокойствие, отмечается в сообщении.

Комментариев относительно заявления спасателей Нагорного Карабаха об обстрелах Степанакерта на сайте Минобороны Азербайджана по состоянию на 9.16 мск нет.

В Нагорном Карабахе 27 сентября начались полномасштабные боевые действия. Несмотря на три объявленных перемирия бои не прекращаются, столкновения сопровождаются обстрелами населенных пунктов и гибелью мирных жителей. По данным сторон, в Азербайджане с начала обострения конфликта погибли 92 мирных жителя, ранены 404, а в Нагорном Карабахе погибли 49 мирных жителей, 157 человек получили ранения. Подробнее о новом обострении карабахского конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.