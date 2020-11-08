Азербайджан заявил о пушечных и минометных обстрелах в зоне конфликта

08 ноября 2020, 08:27

Азербайджанские позиции на передовой в течение минувших суток были обстреляны из стрелкового оружия, пушек и минометов, артобстрелам подверглись мирные населенные пункты, сообщило Минобороны страны.

Что еще происходит в зоне конфликта - "Карабах: худой мир или война?"

Как сообщил "Кавказский узел", утром 7 ноября Азербайджан заявил об артобстрелах в зоне конфликта.

В зоне карабахского конфликта днем 7 ноября и сегодня ночью бои продолжались на нескольких направлениях передовой, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. "Боевые операции с различной интенсивностью продолжались в основном на Агдеринском (Тертерский район Нагорного Карабаха - Прим. "Кавказского узла"), Агдамском (Аскеранский, Мартакертский и Мартунинский районы Нагорного Карабаха), Ходжавендском (Мартунинский и Гадрутский районы Нагорного Карабаха) и Губадлинском (Кашатагский район Нагорного Карабаха) направлениях, говорится в сообщении. По данным военного ведомства, азербайджанские позиции были обстреляны из стрелкового оружия, пушек и минометов.

Артобстрелу подверглись села в Тертерском, Бардинском, Агдамском, Агджабединском и Губадлинском районах, среди мирных жителей есть погибшие и раненые, говорится в сообщении Минобороны.

При ракетном и артобстреле Бардинского района погиб 16-летний житель села Ени Эйриджа, сообщила 7 октября Генпрокуратура Азербайджана.

"Кавказский узел" также писал, что, по данным представителя Минобороны Армении Арцруна Ованнисяна, 7 ноября азербайджанским солдатам удалось приблизиться к Шуши. Защитники Шуши находятся под постоянным артиллерийским и снайперским огнем, сообщают журналисты французского издания Le Monde.

Напомним, что в Нагорном Карабахе 27 сентября начались полномасштабные боевые действия. Бои не прекращаются несмотря на три объявленных перемирия, столкновения сопровождаются обстрелами населенных пунктов и гибелью мирных жителей. По данным сторон, в Азербайджане с начала обострения конфликта погибли 92 мирных жителя, ранены 404, а в Нагорном Карабахе погибли 49 мирных жителей,157 человек получили ранения. Подробнее о новом обострении карабахского конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.