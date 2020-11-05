Власти Степанакерта подсчитали число оставшихся горожан

05 ноября 2020, 15:47

В Степанакерте осталось около 17 тысяч человек, среди них есть и дети. Руководство города готово организовать эвакуацию жителей, сообщил сегодня мэр города.

Что еще происходит в зоне конфликта: "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", азербайджанские военные возобновили 5 ноября обстрелы Шуши, против Мартуни применяется тяжелая артиллерия.

В Степанакерте осталось около 30% от населения города в мирное время, это примерно 17 тысяч человек. Они живут в бомбоубежищах, среди них есть и дети. Большинство жителей города перебралось в Армению, рассказал мэр Степанакерта Давид Саркисян. "Сейчас в городе осталось порядка 30% населения", - приводит его слова "Sputnik Армения".

Саркисян добавил, что руководство города занимается обеспечением едой, в связи с наступлением холодов мэрия Степанакерта готова организовать эвакуацию оставшихся в городе жителей, если они того захотят.

Многие жители Степанакерта отказались покидать город, они начали запасаться дровами". "Сегодня мэр Степанакерта объявил, что ввиду того, что на регион надвигаются холода, он готов помочь с эвакуацией пенсионерам и другим жителям города. На это горожане ответили следующим образом - все чаще мы в частном секторе замечаем такие склады, настоящие склады с деревом. Многие говорят, что выезжать отсюда они не собираются, - рассказал в видеорепортаже корреспондент "Известий". В опубликованном на сайте издания репортаже видны запасы дров у домов и во дворах домов частного сектора.

Полномасштабные боевые действия начались в Нагорном Карабахе 27 сентября и не прекращаются, несмотря на три объявленных перемирия. Бои сопровождаются обстрелами населенных пунктов и гибелью мирных жителей. По данным сторон, в Азербайджане с начала обострения конфликта погибли 92 мирных жителя, ранены 404, а в Нагорном Карабахе погибли 46 мирных жителей и 144 получили ранения. Подробнее о новом обострении карабахского конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.