Житель Степанакерта проводит уборку перед своим магазином. 1 ноября 2020 г. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла"

05 ноября 2020, 15:47

Власти Степанакерта подсчитали число оставшихся горожан

В Степанакерте осталось около 17 тысяч человек, среди них есть и дети. Руководство города готово организовать эвакуацию жителей, сообщил сегодня мэр города.

Что еще происходит в зоне конфликта: "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", азербайджанские военные возобновили 5 ноября обстрелы Шуши, против Мартуни применяется тяжелая артиллерия.

В Степанакерте осталось около 30% от населения города в мирное время, это примерно 17 тысяч человек. Они живут в бомбоубежищах, среди них есть и дети. Большинство жителей города перебралось в Армению, рассказал мэр Степанакерта Давид Саркисян. "Сейчас в городе осталось порядка 30% населения", - приводит его слова "Sputnik Армения".

Саркисян добавил, что руководство города занимается обеспечением едой,  в связи с наступлением холодов мэрия Степанакерта готова организовать эвакуацию оставшихся в городе жителей, если они того захотят.

Многие жители Степанакерта отказались покидать город, они начали запасаться дровами".  "Сегодня мэр Степанакерта объявил, что ввиду того, что на регион надвигаются холода, он готов помочь с эвакуацией пенсионерам и другим жителям города. На это горожане ответили следующим образом - все чаще мы в частном секторе замечаем такие склады, настоящие склады с деревом. Многие говорят, что выезжать отсюда они не собираются, - рассказал в видеорепортаже корреспондент "Известий". В опубликованном на сайте издания репортаже видны запасы дров у домов  и во дворах домов частного сектора.

Полномасштабные боевые действия начались в Нагорном Карабахе 27 сентября и не прекращаются, несмотря на три объявленных перемирия. Бои сопровождаются обстрелами населенных пунктов и гибелью мирных жителей. По данным сторон, в Азербайджане с начала обострения конфликта погибли 92 мирных жителя, ранены 404, а в Нагорном Карабахе погибли 46 мирных жителей и 144 получили ранения. Подробнее о новом обострении карабахского конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".
Примечание:

"Канадский город Лаваль признал независимость Нагорного Карабаха", "Ключевая трасса в Нагорном Карабахе закрыта из-за боев*", "Нагорный Карабах насчитал 190 жертв среди мирных жителей".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

05 ноября 2020, 17:51

  • Ингушский активист Беков освобожден в зале суда

    Суд назначил год лишения свободы Амирхану Бекову по делу о применении насилия к сотруднику Нацгвардии на митинге в Магасе. Активист освобожден в зале суда с учетом срока, проведенного под стражей во время следствия.

05 ноября 2020, 17:04

05 ноября 2020, 16:16

  • Ахмадов подключился к кампании властей Чечни против Макрона

    Директор телекомпании "Грозный" Чингиз Ахмадов включился в поддержанную Путиным кампанию и осудил позицию эмигрантов из Чечни в связи с публикацией во Франции карикатур на пророка Мухаммада. Жителям Северного Кавказа следует протестовать против героизации российских полководцев Кавказской войны, а не против политики президента другой страны, заявил раскритикованный Ахмадовым блогер Муса Ломаев.

05 ноября 2020, 14:55

05 ноября 2020, 14:04

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи