Жители азербайджанских сел рассказали о последствиях новых обстрелов

05 ноября 2020, 20:30

Села прифронтовых районов Азербайджана сегодня вновь подверглись обстрелам, повреждены дома, сообщили местные жители, отметив, что и в таких условиях продолжают собирать урожай.

Что еще происходит в зоне конфликта - "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", населенные пункты Геранбойского, Тертерского и Агджабединского районов в зоне карабахского конфликта подверглись обстрелам, сообщило Минобороны Азербайджана. Ночью, по данным ведомства, из минометов были обстреляны также позиции азербайджанских войск на границе с Арменией.

В селе Гараханлы Агджабединского района, расположенном в 20 км от фронта, после обстрела 3 ноября было относительно спокойно. Сегодня обстрелы возобновились, сказал местный житель Теймур Гасымов.

"В направлении села упали порядка 10 снарядов. Правда, обошлось без крупных разрушений, но несколько домов пострадало - крышу повредило, хозяйственные постройки, окно выбило. Главное - люди не пострадали", - заявил Гасымов корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, в результате обстрелов были повреждены линии электропередачи. "Из-за этого село почти весь день оставалось без света. Только к вечеру восстановили энергоснабжение", - сообщил Гасымов.

Он отметил, что жители села продолжают заниматься сельскохозяйственными работами.

В селе Гаджилар Агджабединского района в результате обстрела загорелся стог сена в поле, рассказал местный житель Садых Муртузов.

"Хорошо, что погода была не ветреная и пламя не распространилось вокруг. Пожарные расчеты потушили пламя", - сказал Муртузов корреспонденту "Кавказского узла".

Обстрелу подверглось и село Беюкбейлик в Агдамском районе. "Снаряд ударил в дерево за селом, его осколки разлетелись по полю, где пасся мелкий рогатый скот. Одна овца погибла от осколков", - рассказал житель села Интигам Гулиев.

В селе Хусанли Тертерского района в результате обстрела были повреждены крыши и окна в двух домах. "У нас уже за последний месяц после начала военных действий разрушены порядка пяти домов и повреждены еще десять. Вот и вчера осколками были повреждены крыши и окна в двух домах", - сообщил местный житель Тофиг Аллахвердиев корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, несмотря на обстрелы, местные жители занимаются хозяйством. "Сейчас созрела хурма, и мы выходим в сады для сбора урожая. Конечно, в любой момент может прилететь снаряд. Но не хочется бросать урожай. А снаряд везде может нас застать - и дома, и в саду, и в пути. У нас просто уже выработался иммунитет против страха. Мы спокойны, что женщин и детей отправили в безопасные места", - сказал Аллахвердиев.

Жители села Сахлабад Тертерского района также продолжают заниматься сельхозработами, несмотря на обстрелы. "Сейчас сезон сбора капусты и хурмы в садах. Это источник нашего дохода. Мы не можем потерять урожай. Мы опасались, что вообще не сможем сбыть урожай. Но оптовики приезжают за товаром", - отметил селянин Исрафил Алиев.

Полномасштабные боевые действия начались в Нагорном Карабахе 27 сентября и не прекращаются, несмотря на три объявленных перемирия. Бои сопровождаются обстрелами населенных пунктов и гибелью мирных жителей. По данным сторон, в Азербайджане с начала обострения конфликта погибли 92 мирных жителя, ранены 404, а в Нагорном Карабахе погибли 46 мирных жителей и 144 получили ранения. Подробнее о новом обострении карабахского конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликованы справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?". "Кавказский узел" также регулярно обновляет хронику боевых действий в зоне карабахского конфликта, начавшихся 27 сентября 2020 года.