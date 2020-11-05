Наводчик армянскйо армии. Кадр видео пресс-службы Мо Армении https://mil.am/hy/news/8642

05 ноября 2020, 09:36

Азербайджан заявил об обстрелах сел в зоне конфликта

Населенные пункты трех районов в зоне карабахского конфликта подверглись сегодня обстрелам, сообщило Минобороны Азербайджана. Ночью, по данным ведомства, из минометов были обстреляны также позиции азербайджанских войск на границе с Арменией.

Что еще происходит в зоне конфликта: "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", 4 ноября Минобороны Азербайджана заявило об обстрелах сел в Тертерском, Агджабединском и Агдамском районах. Нагорный Карабах в свою очередь обвинил Азербайджан в новых жертвах среди мирных жителей в результате удара по Шуши.

С 27 сентября в Нагорном Карабахе не прекращаются полномасштабные боевые действия, несмотря на три объявленных перемирия. Бои сопровождаются обстрелами населенных пунктов и гибелью мирных жителей. Подробнее о новом обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий.

Сегодня в зоне карабахского конфликта были обстреляны населенные пункты Геранбойского, Тертерского и Агджабединского районов, сообщила пресс-служба Минобороны Азербайджана. "Утром в 07.50 [06.50 мск] противник выпустил четыре снаряда по селу Гиямеддинли Агджабединского района", говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В ночь на 5 ноября позиции азербайджанских войск обстреливались, в том числе из пушек и минометов, говорится в другом сообщении Минобороны. "Боевые операции с различной интенсивностью продолжались в основном на Агдеринском (Агдере – азербайджанское название Мартакерта. – Прим. "Кавказского узла") и Ходжавендском (Ходжавенд – азербайджанское название Мартуни. – Прим. "Кавказского узла") направлениях фронта", отмечается в публикации.

Кроме того, минометным обстрелам подверглись азербайджанские позиции на границе с Арменией, сообщило ведомство. "С вечера 4 ноября до 04.40 [03.40 мск] 5 ноября позиции наших воинских подразделений, расположенных в Товузском, Кедабекском и Дашкесанском районах Азербайджана, периодически обстреливались противником со стороны Бердского, Чамбаракского и Варденисского районов Армении", сообщает пресс-служба министерства.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", Товузский и Кедабекский район граничат с Тавушской областью Армении, к которой относится город Берд, а Дашкесанский район – с Гехаркуникской областью Армении, в которой расположены города Чамбарак и Варденис.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха, по состоянию на 09.30 мск, не прокомментировали на своих сайтах эти заявления.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Минобороны Азербайджана заявило об отражении атаки на Губадлинском направлении", "Юристы указали на признаки военного преступления в обезглавливании армянского солдата", "Азербайджан объявил о восстановлении контроля над 13 селами в зоне конфликта".

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