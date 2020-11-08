Азербайджан заявил о наступательной операции на Ходжавендском направлении

08 ноября 2020, 20:24

Армия Азербайджана ведет наступательные операции на Ходжавендском направлении в зоне карабахского конфликта, в том числе с использованием штурмовой авиации и БПЛА. По данным Минобороны Армении, азербайджанские ВС заняли одну позицию в Мартуни (армянское название Ходжавенда), но вскоре были отброшены.

Как информировал "Кавказский узел", президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня объявил, что азербайджанские войска установили контроль над городом Шуша (армянское название – Шуши). Минобороны Армении не подтвердило эту информацию, заявив, что бои за город еще продолжаются. Эти же данные озвучила помощница президента Нагорного Карабаха Армине Григорян. "В Шуши идут интенсивные бои, проводится Шушинская операция. Она не закончена", – сообщила она.

"8 ноября около 14.00 (13.00 мск) были нанесены воздушные удары по передовому пункту управления вооруженных сил Армении на Ходжавендском направлении фронта. В результате авиаударов, нанесенных штурмовиками Су-25 ВВС Азербайджана с применением БПЛА, были разрушены траншеи и укрытия противника", - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана, на которое ссылается корреспондент "Кавказского узла".

Военное ведомство Азербайджана также заявило о потерях противника "в личном составе и военной технике".

Сегодня утром ВС Азербайджана заняли одну позицию в Мартуни, но вскоре были отброшены, заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

"Повторная атака в направлении Мартуни была ожидаемой, так как там наблюдалось скопление сил противника, однако этого не произошло", - цитирует его слова "Sputnik Армения". При этом Ованнисян не исключил, что атака может произойти в понедельник, 9 ноября, "поскольку ситуация развивается динамично".

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Несмотря на три объявленных перемирия, бои и обстрелы населенных пунктов не прекращаются. Подробнее о новом обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

Город Шуши в зоне карабахского конфликта был обстрелян из артиллерийских орудий и ракетных установок, бои продолжаются и около города, сообщило сегодня Минобороны Армении. В Шуши в результате обстрелов разрушены многие здания, заявила Гослужба по ЧС Нагорного Карабаха.