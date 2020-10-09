Баку и Ереван сделали противоречивые заявления о контроле над Гадрутом

09 октября 2020, 18:16

О взятии Гадрута и восьми сел в Нагорном Карабахе заявил сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев. Армянская сторона опровергла эти заявления, утверждая, что статус Гадрута не изменился.

О том, что происходит в зоне конфликта читайте на тематической странице "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", министры иностранных дел Армении и Азербайджана прибыли сегодня в Москву, чтобы обсудить вопрос о паузе в боевых действиях для обмена телами погибших и пленными. Перемирие может быть заключено сегодня или завтра, считают в пресс-службе президента Франции, который провел переговоры с Алиевым.

В зоне карабахского конфликта с 27 сентября начались полномасштабные боевые действия. По официальным данным, в Азербайджане погибли 31 мирный житель, еще 154 получили ранения. Сведения о потерях среди военных Азербайджан не раскрывает. По информации властей Нагорного Карабаха, погибли 339 солдат Армии обороны и 23 мирных жителя, еще около 90 мирных жителей ранены, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?"

Азербайджанская армия заняла Гадрут, а также села Чайлы, Юхары Гюзлек, Горазилли, Гышлаг, Гараджалы, Эфендилер, Сулейманлы и Сур заявил сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев в телеобращении к народу, передает корреспондент "Кавказского узла".

Бои в регионе идут по всем направлениям, а вооруженные силы Азербайджана укрепляют свои позиции, отметил Алиев в своем обращении. "Ни одна сила не сможет свернуть нас с нашего верного пути. Ни одна страна не может оказать влияние на нашу волю... Мы даем (Армении) последний шанс - выведите войска, вернитесь к переговорам, возьмите обязательства", – цитирует слова Алиева РИА "Новости".

Армения опровергла заявление президента Азербайджана о взятии Гадрута. Заявление Алиева далеко от истины, заявил пресс–секретарь президента Нагорного Карабаха Ваграм Погосян. "Очередная нелепость от Ильхама Алиева о том, что они якобы захватили Гадрут, так же далека от истины, насколько далеки от Гадрута испуганные азербайджанские войска, то есть на десятки километров", - написал Погосян на своей странице в Facebook.

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что находится сейчас в Гадруте. "Я сейчас в Гадруте и почему-то вижу только армян", - написал он на своей странице в Facebook.

Гадрут находится в западной части Нагорного Карабаха, следует из карты, подготовленной "Кавказским узлом" на основе карты “Зона конфликта в Нагорном Карабахе (1988-1994), А.Цуциев, 2004”. При подготовке карты использована информация корреспондентов “Кавказского узла”.

"Кавказский узел" ведет хронику боевых действий в сентябре-октябре. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?"