МИД России анонсировал переговоры о перемирии в Карабахе

09 октября 2020, 15:41

Министры иностранных дел Армении и Азербайджана прибыли сегодня в Москву, чтобы обсудить вопрос о паузе в боевых действиях для обмена телами погибших и пленными. Перемирие может быть заключено сегодня или завтра, считают в пресс-службе президента Франции, который провел переговоры с Алиевым.

О том, что происходит в зоне конфликта - на тематической странице "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", с 27 сентября в зоне карабахского конфликта идут ожесточенные бои по всей линии фронта. В Армении, Азербайджане и Нагорном Карабахе объявлено военное положение. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что Россия в рамках обязательств по Договору о коллективной безопасности может защитить Армению, но не непризнанный Нагорный Карабах. Владимир Путин заверил, что Россия не нарушит обязательств перед Арменией, но бои не идут на территории этой страны.

Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, после чего обращатился к ним "с призывом прекратить боевые действия, ведущиеся в зоне нагорно-карабахского конфликта, по гуманитарным соображениям с целью обмена телами погибших и пленными". "Для проведения консультаций по этим вопросам при посредничестве министра иностранных дел России в Москву 9 октября приглашаются министры иностранных дел Азербайджана и Армении", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента России минувшей ночью.

Баку и Ереван подтвердили участие в консультациях в Москве, сообщила сегодня утром официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Идет активная подготовка", — процитировал Захарову ТАСС.

Министр Джейхун Байрамов сегодня посетит Москву с рабочим визитом "в связи с инициативой российской стороны", говорится в сообщении на сайте МИД Азербайджана. Самолеты с главами МИД Азербайджана и Армении уже прибыли в Москву, следует из данных сервиса Flight Radar.

Материалы сайта МИД Армении по состоянию на 15.41 мск 9 октября недоступны.

Перемирие может быть заключено уже сегодня или завтра, 10 октября, считают в пресс-службе президента Франции. Эта страна, наряду с Россией и США, является сопредседателем Минской группы ОБСЕ, которая занимается урегулированием карабахского конфликта. "Мы движемся в сторону перемирия сегодня или завтра, но все еще очень нестабильно", — процитировало сегодня представителя администрации президента Франции агентство "Франс Пресс" (AFP).

В Баку заявили, что президент Франции Эмманюэль Макрон сегодня звонил Ильхаму Алиеву, они обсудили ситуацию в Карабахе, передал ТАСС. Подробности разговора не приводятся.

По данным Министерства обороны Нагорного Карабаха, к 8 октября погибли 339 солдат Армии обороны. Среди мирных жителей погибли 20 и ранены 93. По данным Минобороны Азербайджана, число жертв среди мирных жителей составило 31, еще 154 ранены. Потери среди военных Азербайджан не раскрывает, указано в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?"

В зоне карабахского конфликта в ночь на 9 октября велись перестрелки, зафиксированы артиллерийские и ракетные обстрелы с азербайджанской стороны, заявило сегодня Минобороны Армении. Военное ведомство Азербайджана также сообщило об ожесточенных боях. Столица Нагорного Карабаха сегодня утром вновь подверглась обстрелам, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" горожане.

"Кавказский узел" ведет хронику боевых действий в сентябре-октябре. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?"