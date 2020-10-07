07 октября 2020, 17:49
Кремль разграничил карабахский конфликт и обязательства перед Арменией
Россия в рамках обязательств по Договору о коллективной безопасности может защитить Армению, но не непризнанный Нагорный Карабах, пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Владимир Путин заверил, что Россия не нарушит обязательств перед Арменией, но бои не идут на территории этой страны.
Что еще происходит в зоне конфликта: "Карабах: худой мир или война?"
Как писал "Кавказский узел", 27 сентября в зоне карабахского конфликта начались полномасштабные боевые действия. По официальным данным, в Азербайджане погибли 27 мирных жителей, еще 141 получили ранения. Сведения о потерях среди военных Азербайджан не раскрывает. По информации властей Нагорного Карабаха, погибли 208 солдат Армии обороны и 23 мирных жителей, еще около 90 мирных жителей ранены, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".
Сообщения о выходе военного конфликта за пределы Нагорного Карабаха не подтверждаются, отметил Дмитрий Песков.
"Если страна — член ОДКБ подвергается какой-то агрессии, нападению извне, то в этом случае страны — участницы договора имеют обязательства встать на защиту такого государства. В данном случае речь-то идет об Армении. Президент [России] четко разъяснил и разграничил эти два вопроса: обязательства по ОДКБ не распространяются на Карабах", — процитировал сегодня Пескова "Коммерсант".
В Организацию Договора о коллективной безопасности входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан, указано на сайте ОДКБ.
Россия всегда "исполняла, исполняет и будет исполнять" свои обязательства в рамках договора, членом которого, в частности, является Армения, заявил сегодня Владимир Путин. "Я в постоянном живом рабочем контакте с премьер-министром Армении, никаких вопросов у руководства Армении по поводу качества исполнения Россией своих союзнических обязательств не возникает", — заявил российский президент в эфире телеканала "Россия 1".
В свою очередь, премьер-министр Армении Никол Пашинян указал, что доверяет России в рамках договора ОДКБ. "Я убежден, что, если ситуация этого потребует, Россия выполнит свои обязательства", — процитировало Пашиняна сегодня на своем сайте агентство France Presse (перевод "Кавказского узла"). Пашинян добавил, что Армения пойдет на уступки в ситуации в Нагорном Карабахе при условии, если аналогичные шаги предпримет Баку. О каких именно уступках может идти речь, он не уточнил.
Условия, которые Азербайджан выдвигает для возобновления переговоров с Арменией по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе, трудновыполнимы, заявил, выступая перед депутатами Европейского парламента, верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. "Я очень обеспокоен тем, что было сказано в моей беседе с главой МИД Азербайджана. Он мне сказал, что бои будут продолжаться до тех пор, пока Армения не согласится на конкретный график выхода из Карабаха. Это условие для возобновления переговоров очень сложное, а с каждым днем ситуация усугубляется", — сказал Боррель. Он также добавил, что крайне озабочен и тем, что "Турция в полной мере поддерживает Баку", передало сегодня РИА "Новости".
Алиев: Армения пытается втянуть в конфликт страны ОДКБ
Президент Азербайджана считает, что Армения предпринимает попытки интернационализировать конфликт в Нагорном Карабахе, вовлечь в него европейские страны и Организацию Договора о коллективной безопасности. "Армянская сторона пытается втянуть в это противостояние ОДКБ, безуспешно. Пытается втянуть европейские страны. И, по существу, пытается интернационализировать этот конфликт, чему мы соответственно предъявляем свою позицию о недопустимости такого подхода", — процитировал сегодня Ильхама Алиева ТАСС.
При этом Алиев высказал тезис, схожий с озвученным Путиным. Президент Азербайджана подчеркнул, что конфликт не выходит на территорию Армении. "Несмотря на артобстрелы с армянской территории, мы по территории Армении никаких ударов не наносим, на территорию Армении не переходим, хотя все возможности для этого есть", — приводятся слова Алиева в публикации.
Ранее военный аналитик, бывший сотрудник информационно-аналитического управления Минобороны Азербайджана Азад Исазаде заявил, что Армения провоцирует ответный удар по своей территории, обстреливая Гянджу — второй по размеру город в Азербайджане. Удар по территории Республики Армения стал бы основанием для обращения в ОДКБ, пояснил Исазаде корреспонденту "Кавказского узла".
Научный сотрудник Института Кавказа Грант Микаэлян, напротив, считает, что Азербайджан пытается представить Армению агрессором, чтобы на нее не распространялись положения о коллективной обороне ОДКБ.
"Заявление о попытке армянских сил обстрелять нефтепровод сделано для того, чтобы склонить на свою сторону глобальный нефтяной бизнес и использовать их лобби", — заявил корреспонденту "Кавказского узла" Микаэлян.
Генпрокуратура Азербайджана 6 октября сообщила о попытке армянских военных нанести ракетный удар по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) на участке, проходящем по Евлахскому району. Минобороны Армении назвало это дезинформацией, подчеркнув, что цель нанести урон нефтегазовой инфраструктуре перед армянскими военными не ставится.
Россия вмешается в карабахский конфликт не только в том случае, если боевые действия будут перенесены на территорию Армении, но и если в конфликт вступят турецкие войска, указал ранее директор Института политических исследований Сергей Марков. "Даже несмотря на то, что прямого требования в уставе ОДКБ нет, Россия вмешается, поскольку дело будет идти к интернационализации конфликта и нарушению неких договоренностей", — заявил эксперт.
Отметим, что Азербайджан и Армения обменивались обвинениями в использовании боевиков с Ближнего Востока. По данным "Новой газеты", Турция вербует в Сирии наемников для участия в нагорно-карабахском конфликте на стороне Азербайджана, одновременно в зону боевых действий едут этнические армяне из Сирии и Ливана. Франция и США также обнародовали данные о переброске боевиков из Сирии в зону карабахского конфликта транзитом через Турцию. Власти Турции прокомментировали, что не участвуют в боях в зоне карабахского конфликта. Россия заявила, что видит угрозу для своей безопасности в конфликте за Нагорный Карабах, так как он привлекает на Южный Кавказ боевиков международных террористических отрядов.
"Кавказский узел" ведет хронику боевых действий в сентябре-октябре. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе", "Минская группа ОБСЕ" и "Кто же все-таки признал Карабах?"
Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"