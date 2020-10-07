Кремль разграничил карабахский конфликт и обязательства перед Арменией

Россия в рамках обязательств по Договору о коллективной безопасности может защитить Армению, но не непризнанный Нагорный Карабах, пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Владимир Путин заверил, что Россия не нарушит обязательств перед Арменией, но бои не идут на территории этой страны.

Что еще происходит в зоне конфликта: "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", 27 сентября в зоне карабахского конфликта начались полномасштабные боевые действия. По официальным данным, в Азербайджане погибли 27 мирных жителей, еще 141 получили ранения. Сведения о потерях среди военных Азербайджан не раскрывает. По информации властей Нагорного Карабаха, погибли 208 солдат Армии обороны и 23 мирных жителей, еще около 90 мирных жителей ранены, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

Сообщения о выходе военного конфликта за пределы Нагорного Карабаха не подтверждаются, отметил Дмитрий Песков.

"Если страна — член ОДКБ подвергается какой-то агрессии, нападению извне, то в этом случае страны — участницы договора имеют обязательства встать на защиту такого государства. В данном случае речь-то идет об Армении. Президент [России] четко разъяснил и разграничил эти два вопроса: обязательства по ОДКБ не распространяются на Карабах", — процитировал сегодня Пескова "Коммерсант".

В Организацию Договора о коллективной безопасности входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан, указано на сайте ОДКБ.

Россия всегда "исполняла, исполняет и будет исполнять" свои обязательства в рамках договора, членом которого, в частности, является Армения, заявил сегодня Владимир Путин. "Я в постоянном живом рабочем контакте с премьер-министром Армении, никаких вопросов у руководства Армении по поводу качества исполнения Россией своих союзнических обязательств не возникает", — заявил российский президент в эфире телеканала "Россия 1".

В свою очередь, премьер-министр Армении Никол Пашинян указал, что доверяет России в рамках договора ОДКБ. "Я убежден, что, если ситуация этого потребует, Россия выполнит свои обязательства", — процитировало Пашиняна сегодня на своем сайте агентство France Presse (перевод "Кавказского узла"). Пашинян добавил, что Армения пойдет на уступки в ситуации в Нагорном Карабахе при условии, если аналогичные шаги предпримет Баку. О каких именно уступках может идти речь, он не уточнил.

Условия, которые Азербайджан выдвигает для возобновления переговоров с Арменией по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе, трудновыполнимы, заявил, выступая перед депутатами Европейского парламента, верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. "Я очень обеспокоен тем, что было сказано в моей беседе с главой МИД Азербайджана. Он мне сказал, что бои будут продолжаться до тех пор, пока Армения не согласится на конкретный график выхода из Карабаха. Это условие для возобновления переговоров очень сложное, а с каждым днем ситуация усугубляется", — сказал Боррель. Он также добавил, что крайне озабочен и тем, что "Турция в полной мере поддерживает Баку", передало сегодня РИА "Новости".