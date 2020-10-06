Москва объявила Нагорный Карабах точкой притяжения боевиков

06 октября 2020, 19:17

Россия видит угрозу для своей безопасности в конфликте за Нагорный Карабах, так как он привлекает на Южный Кавказ боевиков международных террористических отрядов, заявил глава Службы внешней разведки страны. Главы МИД России и Ирана призвали стороны конфликта к прекращению огня без предусловий.

Что еще происходит в зоне конфликта - "Карабах: худой мир или война?"

"Кавказский узел" писал, что Турция вербует в Сирии наемников для участия в нагорно-карабахском конфликте на стороне Азербайджана, одновременно в зону боевых действий едут этнические армяне из Сирии и Ливана, сообщила 2 октября "Новая газета". В соцсетях также появились сообщения о выходцах из Чечни, которые отправились воевать в Нагорный Карабах, но эта информация не нашла подтверждения. Опыт участия чеченцев в карабахском конфликте под командованием Шамиля Басаева был негативным, напомнила часть пользователей Instagram

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что располагает данными о переброске в Баку 300 боевиков из Сирии через турецкий город Газиантеп. МИД США также привело разведданные о переброске сотен наемников из Сирии через Турцию в Азербайджан, указав, что это было сделано с помощью авиации. "Турция и раньше поддерживала Азербайджан, но стремилась избежать военного решения конфликта, но сейчас ее позиция изменилась. В ответ Франция и поддерживающие ее страны ЕС выступают с жесткими антитурецкими заявлениями", – заявил "Кавказскому узлу" Руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский.

Закавказье может стать плацдармом для террористов в условиях конфликта в Нагорном Карабахе, заявил сегодня директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. "Разгорающееся вооруженное противостояние в Карабахе как магнит притягивает к себе боевиков из различного рода международных террористических структур", - цитирует ТАСС заявление Нарышкина. По его словам, члены террористических организаций из Закавказья в дальнейшем могут просачиваться в сопредельные со сторонами конфликта государства, в том числе в Россию.

В зону конфликта активно подтягиваются наемники из воюющих на Ближнем Востоке международных террористических организаций, в частности [таких как] "Джебхат ан-Нусра"*, "Фиркат аль-Хамза", "Султан Мурад", а также экстремистских курдских группировок", - отмечается в заявлении главы СВР. Речь идет о сотнях и уже даже тысячах радикалов, рассчитывающих заработать на новой карабахской войне, отметил Сергей Нарышкин.

Опасность вовлечения в конфликт в Нагорном Карабахе радикалов из Сирии и Ливии подчеркнули сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе состоявшегося телефонного разговора. Дипломаты назвали безальтернативным дипломатический путь урегулирования конфликта, началом которого должно стать прекращение огня без предусловий, говорится в сообщении на сайте министерства иностранных дел России.

3-4 октября в зону конфликта в Нагорном Карабахе прибыла третья партия сирийских наемников из 430 человек, заявил знакомый с ситуацией источник. "В Сирию (3 октября) доставлены тела 53 наемников. [...] Общее количество убитых сирийских наемников составляет 93 человека" , - привело слова источника 5 октября РИА "Новости".

Наемники из Сирии не готовились к участию в боях

Несколько сотен мужчин в возрасте от 17 до 30 лет, жители контролируемых Турцией и антиасадовскими силами анклавов на севере Сирии, были завербованы "с ведома турецких военных и Сирийской национальной армии", привело 5 октября BBC слова источника из Сирии. В прошлую среду, за четыре дня до начала боев, они были переправлены самолетами в Азербайджан и расквартированы близ линии противостояния с армянской армией.

Он рассказал, что им предложили около 1000 долларов в месяц за охрану постов на границе с Арменией, о военных действиях речь не шла. Однако уже 27 сентября наемники оказались на передовой, при этом, по его словам, большинство завербовавшихся - мирные граждане, не бывавшие в боях. За время с начала конфликта на базу, где расквартирован источник, были доставлены тела 10 его земляков, ранения получили около 70 человек.

Добровольцами в Карабах записались около 1000 человек, в том числе бойцы "Бригад Султан-Мурада" и "Бригады Хамзы", сообщил BBC другой источник. Он отметил, что 250 человек были переправлены военными самолетами из турецкого города Газиантеп в Азербайджан.

27 сентября в зоне карабахского конфликта начались полномасштабные боевые действия. По официальным данным на 6 октября, в Азербайджане погибли 27 мирных жителей, еще 141 получили ранения. Сведения о потерях среди военных Азербайджан не раскрывает. По информации властей Нагорного Карабаха, погибли 208 солдат Армии обороны и 18 мирных жителей, еще около 80 мирных жителей ранены, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

Азербайджан обвинил Армению в использовании курдских боевиков

Служба государственной безопасности (СГБ) обнародовала аудиозапись, которая, как утверждается, содержит разговор курдских боевиков, сражающихся в Карабахе на армянской стороне. "Республика Армения использует иностранных наемников, в том числе, завербованных ею на территории Ирака и Сирии бойцов курдских террористических группировок, в своей агрессии против Азербайджанской Республики", - говорится в сегодняшнем сообщении, опубликованном на сайте СГБ.

СГБ, как говорится в пресс-релизе, "осуществила радиоперехват переговоров террористов, причастных к PPK (Курдская рабочая партия – признана в Турции террористической организацией) и принимающих участие в боевых действиях на территории Азербайджана".

К пресс-релизу приложена аудиозапись с сопроводительным текстом на азербайджанском, русском и английском языках и расшифровкой разговоров. Согласно данным СГБ, это курды из Сирии, которые обсуждают тяжелое положение в Карабахе, большие потери армянской стороны и эффективную работу азербайджанских дронов. "Сегодня из Сулеймании в Варденис опять есть прибывшие из наших", - отмечает один из участников беседы. "Зря приехали. Ситуация плохая. Много потерь. Жалею, что приехал", - отвечает его собеседник.

По данным спецслужб Азербайджана, в Карабахе и в Армении находятся несколько сотен боевиков из Сирии и стран Ближнего Востока. Это курды и этнические армяне.

Напомним, что недавно в Интернете появился ролик об отправке уроженцев Чечни в зону карабахского конфликта. Видеоролик является поддельным, считает часть пользователей Instagram. Другая часть комментаторов привела доводы о подлинности видеозаписи.

"Кавказский узел" также ведет хронику боевых действий в Нагорном Карабахе в сентябре-октябре. Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Сирия в огне" .

* - организации, признанные в России террористическими и запрещенные судом.