Число жертв обстрелов в Азербайджане достигло 27

06 октября 2020, 16:22

С начала эскалации конфликта в Нагорном Карабахе ранен 141 житель Азербайджана, разрушены 376 домов, сообщила сегодня Генпрокуратура. Военное ведомство Армении опровергло информацию об обстреле населенных пунктов Азербайджана.

Что еще происходит в зоне конфликта: "Карабах: худой мир или война?"

Как информировал "Кавказский узел", продолжаются обстрелы азербайджанских населенных пунктов, под удар попали Гянджа, Тертер, Барда, Бейлаган и Горадиз, а также несколько сел, сообщило Минобороны Азербайджана 5 октября.

27 сентября в зоне карабахского конфликта начались полномасштабные боевые действия. По официальным данным на 5 октября, в Азербайджане погибли 26 мирных жителей, еще 127 получили ранения. Сведения о потерях среди военных Азербайджан не раскрывает. По информации властей Нагорного Карабаха, погибли 208 солдат Армии обороны и 18 мирных жителей, еще около 80 мирных жителей ранены, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

Список мирных жителей, погибших при обстрелах, обнародовала сегодня прокуратура Азербайджана. В видеоролике, размещенном на YouTube-канале ведомства, приведены фотографии и даты рождения восьми погибших в Тертерском районе, пяти погибших в районе Нафталана, в том числе 13-летнего Шахрияра и 14-летней Фидан Курбановых, четверых погибших в Агдамском районе, двоих погибших в Физулинском районе, всего 19 человек.

Общее число жертв среди мирных жителей с начала обострения ситуации в нагорном Карабахе достигло 27, сообщила сегодня Генпрокуратура Азербайджана на своем сайте, 141 человек ранен. Разрушены 63 гражданских объекта и 376 домов, говорится в сообщении ведомства.

Минобороны Армении отрицает информацию об обстреле населенных пунктов Азербайджана. "В направлении Азербайджана армянские вооруженные силы не вели огонь из какого-либо вида оружия", - говорится в сообщении, размещенном сегодня на сайте оборонного ведомства.