Жертва обстрела в Азербайджане. Стоп-кадр видео https://www.youtube.com/watch?v=EvLoQLRquic&fbclid=IwAR2a9UMBWwz8fV1tZG35y7LyqRXTYJ3ecOxdv3h0nGtxYH-p-kYtNthkXf0

06 октября 2020, 16:22

Число жертв обстрелов в Азербайджане достигло 27

С начала эскалации конфликта в Нагорном Карабахе ранен 141 житель Азербайджана, разрушены 376 домов, сообщила сегодня Генпрокуратура. Военное ведомство Армении опровергло информацию об обстреле населенных пунктов Азербайджана.

Что еще происходит в зоне конфликта: "Карабах: худой мир или война?"

Как информировал "Кавказский узел", продолжаются обстрелы азербайджанских населенных пунктов, под удар попали Гянджа, Тертер, Барда, Бейлаган и Горадиз, а также несколько сел, сообщило Минобороны Азербайджана 5 октября. 

27 сентября в зоне карабахского конфликта начались полномасштабные боевые действия. По официальным данным на 5 октября, в Азербайджане погибли 26 мирных жителей, еще 127 получили ранения. Сведения о потерях среди военных Азербайджан не раскрывает. По информации властей Нагорного Карабаха, погибли 208 солдат Армии обороны и 18 мирных жителей, еще около 80 мирных жителей ранены, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

Список мирных жителей, погибших при обстрелах, обнародовала сегодня прокуратура Азербайджана.  В видеоролике, размещенном на YouTube-канале ведомства, приведены фотографии и даты рождения восьми погибших в Тертерском районе, пяти погибших в районе Нафталана, в том числе 13-летнего Шахрияра и 14-летней Фидан Курбановых, четверых погибших в Агдамском районе, двоих погибших в Физулинском районе, всего 19 человек.

Общее число жертв среди мирных жителей с начала обострения ситуации в нагорном Карабахе достигло 27, сообщила сегодня Генпрокуратура Азербайджана на своем сайте, 141 человек ранен. Разрушены 63 гражданских объекта и 376 домов, говорится в сообщении ведомства.

Минобороны Армении отрицает информацию об обстреле населенных пунктов Азербайджана. "В направлении Азербайджана армянские вооруженные силы не вели огонь из какого-либо вида оружия", - говорится в сообщении, размещенном сегодня на сайте оборонного ведомства.

Примечание:

"Число погибших мирных жителей в Нагорном Карабахе возросло до 18", "Армения опровергла сведения об обстреле Мингячевира", "Армения заявила ЕСПЧ о вмешательстве Турции в карабахский конфликт".

Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

06 октября 2020, 16:13

06 октября 2020, 15:23

06 октября 2020, 14:47

06 октября 2020, 13:59

06 октября 2020, 13:55

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

ГЕРОЙ КАВКАЗА
Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи