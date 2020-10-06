Усилились обстрелы прифронтовых сел Азербайджана

06 октября 2020, 03:39

Обстрелы населенных пунктов Азербайджана продолжаются, под удар попали Гянджа, Тертер, Барда, Бейлаган и Горадиз, а также несколько сел, сообщило Минобороны. По данным Генпрокуратуры Азербайджана, число погибших среди мирного населения выросло до 26, раненых - до 127. В последние дни обстрелы усилились и стали разрушительными, селяне теряют скот, в селах под обстрел попадают школы, ведущие в села дороги также оказываются под огнем, рассказали местные жители "Кавказскому узлу".

Что еще происходит в зоне конфликта: "Карабах: худой мир или война?"

Как информировал "Кавказский узел", 5 октября Минобороны Азербайджана сообщило об обстрелах городов Бейлаган, Барда и Тертер.

27 сентября в зоне карабахского конфликта начались полномасштабные боевые действия. По официальным данным на 4 октября, в Азербайджане погибли 24 мирных жителя, еще 111 получили ранения. Сведения о потерях среди военных Азербайджан не раскрывает. По информации властей Нагорного Карабаха, погибли 208 солдат Армии обороны и 11 мирных жителей, еще около 78 мирных жителей ранены, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на своей странице в соцсети Twitter 5 октября заявил о трех занятых азербайджанской армией селах в Джабраильском районе - Агалы, Сарыджалы и Мазра, а также о нескольких высотах.

Министерство обороны Азербайджана опубликовало 5 октября сообщение о захваченной и уничтоженной технике противника. Ведомство опубликовало несколько фотографий с обгоревшей бронетехникой, а также захваченными машинами, танками и боеприпасами.

Минобороны также сообщило об отступлении противника в несколько районах. «В настоящее время на фронте, в частности, в направлении Джебраильского и Физулинского районов военное превосходство у азербайджанской армии. Армию противника от коллапса может спасти лишь незамедлительная деоккупация территорий Азербайджана», - приводятся в сообщении слова главы пресс-службы Минобороны Азербайджана Вагифа Даргяхлы.

Сегодня, 6 октября около 01.00 по местному времени (00.00 мск) ведомство также сообщило об уничтожении склада боеприпасов в Баллыджа около Степанакерта (Ханкенди).

При этом ведомство опровергло информацию Минобороны Армении о боевых потерях в личном составе азербайджанской армии. "Распространенная противником информация о 200 погибших солдатах - дезинформация, и не имеет под собой никаких оснований", - приводятся в сообщении слова Даргяхлы.

О том, как под обстрелами живут жители села Азад Гарагойунлу Тертерского района Азербайджана - в фоторепортаже "Жизнь под прицелом: село Азад на линии огня" на "Кавказском узле".

Минобороны Азербайджана также сообщило об артиллерийских и ракетных обстрелах 5 октября городов Гянджа, Тертер, Барда, Бейлаган, Горадиз, сел Тертерского, Бардинского, Агдамского, Физулинского, Бейлаганского, Зардобского, Геранбойского и Гейгельского районов.

Генеральная прокуратура Азербайджана, в свою очередь, сообщила о двух раненых жителям города Агджабеди. «5 октября около 16 часов (15.00 мск) по городу Агджабеди было выпущено три ракеты. Одна из ракет не взорвалась, другая упала на приусадебный участок и нанесла ущерб жилому дому, еще одна упала на жилой дом», - сказано в пресс-релизе. По данным ведомства, ранения получили местный житель Ибрагимов Эльшан 1994 года рождения и его племянница 2015 года рождения, которые были госпитализированы, дому нанесен серьезный ущерб.

По данным ведомства, при обстреле села Гызылгаджилы Геранбойского района погибла Разия Аббасова 1955 года рождения, а при попадании снаряда в дом местного жителя были ранены его дочь Севиндж Гасанова 1984 года рождения и внук. Один из снарядов попал в поле, от его осколков получил ранения местный житель Расим Алекпекров 1969 года рождения.

Эйваз Рагимлов 1954 года рождения погиб в селе Учоглан Агдамского района, Мехман Сафаров получил ранения.

Генпрокуратура уточнила, что число погибших мирных жителей достигло 26, раненых - 127.

Жители прифронтовых сел рассказали по телефону корреспонденту "Кавказского узла" о последствиях обстрелов. По словам жителя села Аскипара Тертерского района Сулеймана Гулиева, в селе были повреждены школа, частные дома граждан, уничтожен скот. «Сельская школа существенно пострадали. Из окон выбита стекла, в некоторых местах в стенах возникли трещины. Хорошо, что занятия отменили, и дети из дома занимаются. В последние дни обстрелы усилились и стали разрушительными», - рассказал мужчина.

По его словам, из-за обстрелов местные жители не могут вывести на выпас домашний скот. В доме самого Гулиев возникли трещины в стене.

Жителю города Тертер Эльдару Рзаеву снаряд попал во двор, в результате была повреждена веранда дома и пластиковый навес. «На стенах дома также возникли трещины, обрушилась часть каменного забора», - сказал мужчина.

Житель села Шукюрбейли Физулинского района Самед Бабаев рассказал, что стрельба по селу не прекращается вот уже неделю. Местные жители не могут заняться хозяйством. «Многие опасаются выпасать скот. Кто-то рискует, кто-то остается дома. Кому надо - не может вызвать ветеринара. Сюда стало опасно приезжать. Дороги также обстреливаются, невозможно ехать в Горадиз для получения документов и справок», - сказал Бабаев.