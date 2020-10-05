Азербайджан заявил об обстреле трех городов

05 октября 2020, 10:59

Города Бейлаган, Барда и Тертер подверглись обстрелам в зоне карабахского конфликта, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

Что еще происходит в зоне конфликта: "Карабах: худой мир или война?"

Как информировал "Кавказский узел", два города подверглись ракетным обстрелам со стороны Армении в воскресенье вечером, заявил 4 октября представитель администрации президента Азербайджана. Кроме того, под удар попали районы вблизи Баку. В результате обстрела ранены мирные жители.

27 сентября в зоне карабахского конфликта начались полномасштабные боевые действия. По официальным данным на 4 октября, в Азербайджане погибли 24 мирных жителя, еще 111 получили ранения. Данные о потерях среди военных Азербайджан не раскрывает. По данным властей Нагорного Карабаха, погибли 208 солдат Армии обороны и 11 мирных жителей, еще около 78 мирных жителей ранены, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

Минобороны Азербайджана сообщило об обстрелах трех городов. "В настоящее время города Бейлаган, Барда и Тертер подвергаются обстрелу со стороны вооруженных сил Армении", - говорится в сообщении. "Утром 5 октября технические средства радиолокационных систем сил ПВО Азербайджана зафиксировали пуск ракет, выпущенных по Азербайджану со стартовых позиций в Джермукском, Гафанском и Бердском районах Армении", - сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

Уже несколько дней "противник, прижатый по всему фронту, систематически наносит ракетные удары с территории Армении по густонаселенным районам и гражданской инфраструктуре на территории Азербайджана", - отмечается в сообщении.

Минобороны также опубликовало видео, "подтверждающее пуск ракет с территории Армении". О последствиях ракетных ударов в сообщении Минобороны не сообщается.

Военное ведомство Армении опровергло сообщение о ракетных ударах. "Информация о нанесении ударов с территории Республики Армения ложна, нет никаких доказательств. Не готовьте почву для провокации", - заявил на своей странице в Facebook представитель оперштаба при Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?"