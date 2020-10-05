МИД Нагорного Карабаха сообщил о новом обстреле Степанакерта

05 октября 2020, 10:01

Сегодня утром азербайджанские военные обстреляли Степанакерт тяжелыми снарядами, сообщило внешнеполитическое ведомство Нагорного Карабаха.

Что еще происходит в зоне конфликта: "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", 4 октября Министерство обороны Армении сообщило о том, что азербайджанские военные ведут ракетный обстрел гражданских объектов в Степанакерте. Жители столицы Нагорного Карабаха вынуждены были укрываться в бомбоубежищах. С начала обострения конфликта в Нагорном Карабахе погибли 18 мирных жителей, в том числе одна девочка, ранения получили около 80 человека, из них 60 - серьезные травмы, сообщил 4 октября омбудсмен.

Около 06.30 по местному времени (05.30 мск) "ВС Азербайджана открыли огонь по Степанакерту", - приводит сегодня сообщение МИД Нагорного Карабаха РИА "Новости".

В направлении города было выпущено четыре тяжелых снаряда, сообщил со ссылкой на министерство "Интерфакс".

Ранее пресс-служба Армии обороны Нагорного Карабаха заявила, что Азербайджан готовится к наступлению. Ночью обстановка в зоне конфликта была стабильно напряженной, приводит сегодня сообщение оборонного ведомства "Новости-Армения".

27 сентября в зоне карабахского конфликта начались полномасштабные боевые действия. По официальным данным, к 4 октября в Азербайджане погибли 24 мирных жителя, еще 111 получили ранения. Сведения о потерях среди военных Азербайджан не раскрывает. По информации властей Нагорного Карабаха, погибли 208 солдат Армии обороны и 11 мирных жителей, еще около 78 мирных жителей ранены, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

"Кавказский узел" ведет хронику боевых действий в сентябре-октябре. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?"