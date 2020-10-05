Степанакерт после обстрела. Скриншот страницы Инфоцентра НКР в Facebook https://web.facebook.com/ArtsakhInformation/photos/pcb.189021552738633/189021229405332

05 октября 2020, 10:01

МИД Нагорного Карабаха сообщил о новом обстреле Степанакерта

Сегодня утром азербайджанские военные обстреляли Степанакерт тяжелыми снарядами, сообщило внешнеполитическое ведомство Нагорного Карабаха.

Что еще происходит в зоне конфликта: "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", 4 октября Министерство обороны Армении сообщило о том, что азербайджанские военные ведут ракетный обстрел гражданских объектов в Степанакерте. Жители столицы Нагорного Карабаха вынуждены были укрываться в бомбоубежищах. С начала обострения конфликта в Нагорном Карабахе погибли 18 мирных жителей, в том числе одна девочка, ранения получили около 80 человека, из них 60 - серьезные травмы, сообщил 4 октября омбудсмен.

Около 06.30 по местному времени (05.30 мск) "ВС Азербайджана открыли огонь по Степанакерту", -  приводит сегодня сообщение МИД Нагорного Карабаха РИА "Новости".

В направлении города было выпущено четыре тяжелых снаряда, сообщил со ссылкой на министерство "Интерфакс".

Ранее пресс-служба Армии обороны Нагорного Карабаха заявила, что Азербайджан готовится к наступлению. Ночью обстановка в зоне конфликта была стабильно напряженной, приводит сегодня сообщение оборонного  ведомства "Новости-Армения".

27 сентября в зоне карабахского конфликта начались полномасштабные боевые действия. По официальным данным, к 4 октября в Азербайджане погибли 24 мирных жителя, еще 111 получили ранения. Сведения о потерях среди военных Азербайджан не раскрывает. По информации властей Нагорного Карабаха, погибли 208 солдат Армии обороны и 11 мирных жителей, еще около 78 мирных жителей ранены, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

"Кавказский узел" ведет хронику боевых действий в сентябре-октябре. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?"

Примечание:

"Нагорный Карабах признал эвакуацию жителей в Армению", "Facebook объявил фейком публикацию о сбитом азербайджанском вертолете", "Пострадавшие в Нагорном Карабахе журналисты Le Monde вылетели во Францию".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

05 октября 2020, 10:59

05 октября 2020, 09:56

05 октября 2020, 08:57

05 октября 2020, 07:25

  • Четыре активиста арестованы после драк в Болниси и Марнеули

    Член партии "Единое национальное движение" Лаша Квеладзе и два других активиста арестованы по делу о драке у Марнеульской избирательной комиссии, еще один активист обвинен в участии в конфликте из-за предвыборных плакатов в Болниси, сообщила прокуратура Грузии.

05 октября 2020, 06:34

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

ГЕРОЙ КАВКАЗА
Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи