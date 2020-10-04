Число убитых при обстрелах жителей Азербайджана достигло 24

04 октября 2020, 16:58

С начала боевых действий в зоне карабахского конфликта погибли 24 мирных жителя Азербайджана, еще 111 получили ранения, сообщила Генпрокуратура страны. Минобороны Азербайджана объявило о возвращении контроля над городом Джебраил, армянская сторона опровергла это заявление.

Что еще происходит в зоне конфликта: "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", сегодня Генпрокуратура Азербайджана сообщила о том, что при ракетном обстреле Гянджи – второго после Баку по величине и численности населения города Азербайджана – погиб один человек, еще 32 получили ранения.

Неделю назад, 27 сентября, в зоне карабахского конфликта начались полномасштабные боевые действия. К вечеру 3 октября, по данным Генпрокуратуры Азербайджана, погибли 22 мирных жителя, еще 74 получили ранения. Данные о потерях среди военных Азербайджан не раскрывает. По данным властей Нагорного Карабаха, погибли 208 солдат Армии обороны и 11 мирных жителей, еще около 78 мирных жителей ранены, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

С начала обострения конфликта погибли 24 мирных жителя Азербайджана, еще 111 получили ранения, сообщила сегодня Генпрокуратура страны. "В результате обстрелов армянскими вооруженными силами из тяжелой артиллерии населенных пунктов Азербайджана с 27 сентября по 15:30 (14:30 мск) 4 октября погибли 24, ранены 111 гражданских лиц", - заявило ведомство.

По данным прокуратуры, ущерб нанесен 49 гражданским объектам и 248 жилым домам, пишет ТАСС.

Азербайджанская армия сегодня заняла город Джебраил и несколько сел Джебраильского района, сообщил в своем микроблоге в Twitter президент страны Ильхам Алиев, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Заявление о взятии Джебраила не соответствует действительности, заявила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян. "Официальные страницы Азербайджана и Турции в Twitter наперебой празднуют "освобождение" Джебраила, но это очередная ложь", - приводит слова Степанян "Sputnik Армения".

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".