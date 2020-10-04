Последствия обстрела Гянджи 4 октября 2020 года. Фото: пресс-служба Министерства обороны Азербайджана https://mod.gov.az/ru/news/ministerstvo-oborony-armyanskaya-propaganda-lzhet-32620.html

04 октября 2020, 15:50

Генпрокуратура Азербайджана заявила о 32 раненных при обстреле Гянджи

Более 30 человек были ранены сегодня в результате ракетных ударов по азербайджанскому городу Гянджа, сообщила Генеральная прокуратура страны.

Что еще происходит в зоне конфликта: "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром с территории Армении были выпущены ракеты по азербайджанскому городу Гянджа – второму после Баку по величине и численности населения городу Азербайджана. По меньшей мере один человек погиб, четверо ранены, сообщило ранее гостелевидение.

Генпрокурор страны Кямран Алиев подтвердил, что в результате обстрела Ганджи погиб местный житель Тунар Алиев. "32 человека получили различные ранения, нанесен серьезный ущерб инфраструктуре города и жилым домам. Размер ущерба определяется оперативно-следственной группой Генпрокуратуры", - цитирует Алиева "Интерфакс".

В ведомстве уверены: имеется достаточно доказательств того, что президент непризнанной Нагорного  Карабаха Араик Арутюнян напрямую нарушил требования Женевской конвенции, против него возбуждено уголовное дело по 14 статьям УК Азербайджана, отметил Кямран Алиев.

Две ракеты, по словам очевидцев, взорвались сегодня около 10.00 по местному времени (около 09.00 мск) с разницей в 20 минут, в результате чего пострадали два жилых дома, расположенных на расстоянии двух километров друг от друга. Еще одна ракета упала во двор частного дома, но не взорвалась, передает ТАСС.

Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян сегодня подтвердил, что ракетные удары по военным объектам Азербайджана в городе Гяндже были нанесены по его приказу, но сейчас огонь прекращен.

3 октября Генпрокуратура Азербайджана сообщила о 19 убитых и 63 раненых мирных жителях. Данные о потерях среди военных Азербайджан не раскрывает. По данным властей Нагорного Карабаха, погибли 208 солдат Армии обороны и 11 мирных жителей, ранены около 78 мирных жителей, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Facebook объявил фейком публикацию о сбитом азербайджанском вертолете", "Пострадавшие в Нагорном Карабахе журналисты Le Monde вылетели во Францию", "Армения сообщила о ранении контрактника после обстрела".

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04 октября 2020, 18:31

04 октября 2020, 18:19

04 октября 2020, 16:58

  • Число убитых при обстрелах жителей Азербайджана достигло 24

    С начала боевых действий в зоне карабахского конфликта погибли 24 мирных жителя Азербайджана, еще 111 получили ранения, сообщила Генпрокуратура страны. Минобороны Азербайджана объявило о возвращении контроля над городом Джебраил, армянская сторона опровергла это заявление.

04 октября 2020, 16:21

04 октября 2020, 15:05

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