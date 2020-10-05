Азербайджан обвинил Армению в ракетном обстреле районов вблизи Баку

05 октября 2020, 00:04

Два города подверглись ракетным обстрелам со стороны Армении в воскресенье вечером, заявил представитель администрации президента Азербайджана. Кроме того, под удар попали районы вблизи Баку. В результате обстрела ранены мирные жители.

Что еще происходит в зоне конфликта: "Карабах: худой мир или война?"

Как информировал "Кавказский узел", 4 октября генеральная прокуратура Азербайджана сообщила, что при ракетном обстреле Гянджи – второго после Баку по величине и численности населения города Азербайджана – погиб один человек, еще 32 получили ранения. Позже глава Нагорного Карабаха Араик Арутюнян приказал прекратить удары по Гянджи, чтобы "избежать жертв среди мирного населения".

27 сентября в зоне карабахского конфликта начались полномасштабные боевые действия. По официальным данным на 4 октября, в Азербайджане погибли 24 мирных жителя, еще 111 получили ранения. Данные о потерях среди военных Азербайджан не раскрывает. По данным властей Нагорного Карабаха, погибли 208 солдат Армии обороны и 11 мирных жителей, еще около 78 мирных жителей ранены, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

Азербайджанские города Мингячевир и Тертер вечером 4 октября подверглись огневому поражению ракетами со стороны вооруженных сил Армении, есть раненые, передает корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на пресс-службу Минобороны Азербайджана

"Вооруженные силы Армении нанесли ракетный удар по промышленному городу Азербайджана Мингечевир. В Мингечевире находятся водохранилище и основная электростанция”, - написал в Twitter помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По его данным, по Мингячевиру были выпущены четыре баллистические ракеты ближнего радиуса действия из установки "Точку У". "Никаких серьезных повреждений инфраструктуры нет, но мирные жители получили ранения", - отметил Гаджиев, опубликовав два фото, на которых видно, что одна из ракет упала "в непосредственной близости от энергоблока Мингячевире".

Кроме того, по данным Гаджиева, Армения также выпустила две ракеты средней данности по районам Хызы и Абшерон. Административный центр Абшеронского района Хырдалан расположен в 5-6 киломерах от азербайджанской столицы Баку.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?"