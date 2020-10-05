Обстрел Мингячевира. Фото: Скриншот со страницы @HikmetHajiyev в Twitter https://twitter.com/HikmetHajiyev/status/1312849542111539201

05 октября 2020, 00:04

Азербайджан обвинил Армению в ракетном обстреле районов вблизи Баку

Два города подверглись ракетным обстрелам со стороны Армении в воскресенье вечером, заявил представитель администрации президента Азербайджана. Кроме того, под удар попали районы вблизи Баку. В результате обстрела ранены мирные жители.

Что еще происходит в зоне конфликта: "Карабах: худой мир или война?"

Как информировал "Кавказский узел", 4 октября генеральная прокуратура Азербайджана сообщила, что при ракетном обстреле Гянджи – второго после Баку по величине и численности населения города Азербайджана – погиб один человек, еще 32 получили ранения. Позже глава Нагорного Карабаха Араик Арутюнян приказал прекратить удары по Гянджи, чтобы "избежать жертв среди мирного населения".

27 сентября в зоне карабахского конфликта начались полномасштабные боевые действия. По официальным данным на 4 октября, в Азербайджане погибли 24 мирных жителя, еще 111 получили ранения. Данные о потерях среди военных Азербайджан не раскрывает. По данным властей Нагорного Карабаха, погибли 208 солдат Армии обороны и 11 мирных жителей, еще около 78 мирных жителей ранены, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

Азербайджанские города Мингячевир и Тертер вечером 4 октября подверглись огневому поражению ракетами со стороны вооруженных сил Армении, есть раненые, передает корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на пресс-службу Минобороны Азербайджана

"Вооруженные силы Армении нанесли ракетный удар по промышленному городу Азербайджана Мингечевир. В Мингечевире находятся водохранилище и основная электростанция”, - написал в Twitter помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По его данным, по Мингячевиру были выпущены четыре баллистические ракеты ближнего радиуса действия из установки "Точку У". "Никаких серьезных повреждений инфраструктуры нет, но мирные жители получили ранения", - отметил Гаджиев, опубликовав два фото, на которых видно, что одна из ракет упала "в непосредственной близости от энергоблока Мингячевире". 

Кроме того, по данным Гаджиева, Армения также выпустила две ракеты средней данности по районам Хызы и Абшерон. Административный центр Абшеронского района Хырдалан расположен в 5-6 киломерах от азербайджанской столицы Баку.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?"

Примечание:

"Армения заявила ЕСПЧ о вмешательстве Турции в карабахский конфликт", "Нагорный Карабах признал эвакуацию жителей в Армению", "Версия об участии чеченцев в карабахском конфликте вызвала недоверие у пользователей Instagram". 

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

05 октября 2020, 05:42

05 октября 2020, 04:45

  • Борьба с коронавирусом в Сочи отпугнула туристов

    Режим повышенной готовности в связи с коронавирусом продлен в Краснодарском крае до 16 октября. Это привело к снижению числа туристов. Несмотря на бархатный сезон и продленные каникулы в школах некоторых регионов России отдыхающие не едут на курорт. Гостиницы и отели вынуждены снижать цены.

05 октября 2020, 03:46

05 октября 2020, 02:47

  • Жители Чечни раскритиковали силовиков за публичное порицание задержанных

    ОВД Урус-Мартановского района распространило запись профилактической беседы с задержанными за употребление наркотиков и вождение автомобилей в состоянии опьянения. Публичное порицание, а также приглашение родственников нарушителей для записи  воспитательных бесед вызвало непонимание пользователей Instagram.

05 октября 2020, 01:48

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

ГЕРОЙ КАВКАЗА
Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи