Суд отказался смягчить условия домашнего ареста Ибадоглу

08 мая 2024, 12:52

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Районный суд в Баку не удовлетворил просьбу защиты снять электронный браслет с Губада Ибадоглу, находящегося под домашним арестом. Ношение устройства может ухудшить состояние тяжелобольного политика, указали его брат и адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 22 апреля суд удовлетворил ходатайство защиты о переводе ученого-экономиста, лидера Азербайджанской партии демократии и благоденствия Губада Ибадоглу из-под стражи под домашний арест. Сдвиг в деле Ибадоглу произошел после того, как группа американских конгрессменов предложила ввести санкции в отношении Азербайджана, указали азербайджанские правозащитники.

Состояние Губада Ибадоглу заметно ухудшилось в заключении. Уровень сахара в его крови более чем вдвое превышает допустимую норму, несмотря на попытки лечения, сообщил 13 апреля его брат Галиб Байрамов. Результаты медобследования, проведенного после освобождения Ибадоглу из-под стражи, подтвердили прогрессирование у него ряда заболеваний и появление новых за время содержания в изоляторе.

Сегодня в Наримановском райсуде Баку было рассмотрено ходатайство о снятии с Ибадоглу электронного браслета, надетого в связи с переводом его под домашний арест. Однако суд не удовлетворил ходатайство, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» брат политика Галиб Байрамов.

"Мы просили, чтобы с Губада сняли электронный браслет, надетый ему для отслеживания местонахождения. В этом нет необходимости. Губад не намерен скрываться. Он все время на даче и выезжает только в медицинские клиники на обследование, и мы заранее информируем об этом орган, осуществляющий контроль за режимом домашнего ареста. У Губада сахарный диабет, и ношение плотно прижатого браслета может ухудшить кровообращение и вызвать побочные действия. Кроме того, длительное ношение браслета может натереть место тела, где это устройство закреплено. У страдающих диабетом такие раны не заживают долго и могут взывать некроз тканей", - рассказал он.

Наличие электронного устройства может также негативно повлиять на медицинские обследования Ибадоглу, предположил Байрамов. "Губаду предстоит компьютерная томография на груди и магнитно-резонансная томография на спине. Мы опасаемся, что наличие электронного устройства на теле может вызвать помехи в проведении этих исследований", - пояснил он.

Законодательство Азербайджана допускает, но не требует надевать электронный браслет находящемуся под домашним арестом, сказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Бахруз Байрамов.

"Надевание браслета отнюдь не обязательно. К тому же Губад Ибадоглу с 22 апреля находился на домашнем аресте, однако браслет ему надели только 4 мая. То есть почти две недели он не носил браслет, и без этой меры вполне можно было обходиться. Необходимо также принимать во внимание состояние здоровья, вероятность негативного воздействия постоянного ношения электронного устройства на его организм", - сказал адвокат. Он добавил, что защита подаст апелляцию на решение суда.

Электронный браслет в реалиях Азербайджана редко применяют, заметил глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов. "В современных условиях, в век цифровых технологий, установления повсеместно камер наблюдения скрыться от следствия очень сложно. Возможно, с учетом этого электронный браслет в Азербайджане очень редко надевают лицам, находящимся под домашним арестом. Тем более нет необходимости надевать браслет известным в обществе [людям]. Поэтому удивляет, что Ибадоглу спустя две недели после освобождения надели браслет. Возможно, это реакция властей на призывы международных структур о том, что перевода Ибадоглу под домашний арест недостаточно, надо вовсе закрыть дело. Видимо, таким способом Баку дает понять, что, освободив Ибадоглу, сам проявил «добрую волю» и «не приемлет давления»", - сказал правозащитник корреспонденту "Кавказского узла".

7 мая 240 известных ученых, политических деятелей и активистов общественных организаций подписали обращение к властям Азербайджана с призывом прекратить преследование Ибадоглу и обеспечить его качественным лечением. Обращение было принято по инициативе международной коалиции организаций гражданского общества.

Сотрудник Наримановского райсуда подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию об отклонении ходатайства.

Напомним, Губад Ибадоглу был задержан и арестован в июле 2023 года и обвинен по статье 204.3.1 УК Азербайджана (изготовление, приобретение или продажа поддельных денег или ценных бумаг, совершенные организованной группой), по которой ему грозит от 8 до 12 лет лишения свободы. 25 августа 2023 года Ибадоглу было предъявлено новое обвинение - в религиозном экстремизме, говорится в материале "Чем известный ученый не угодил азербайджанским властям", опубликованном на "Кавказском узле". 17 апреля следствие по делу было завершено.

Уголовное преследование Губада Ибадоглу вызвало широкий резонанс за рубежом. Госдепартамент и комиссия по правам человека Конгресса США, послы Германии, Великобритании, США и Франции, Европарламент и генеральный докладчик ПАСЕ по вопросу политических заключенных неоднократно требовали освободить Ибадоглу.

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