Власти России, Франции и Америки заявили о переброске боевиков из Сирии в зону карабахского конфликта

02 октября 2020, 11:59

300 боевиков из Сирии переброшены в Баку для участия в боевых действиях, заявил президент Франции. Наемники переброшены с помощью авиации, сообщил данные разведки МИД Америки. МИД России призвал вывести боевиков из Сирии и Ливии из зоны карабахского конфликта.

Что еще происходит в зоне конфликта - "Карабах: худой мир или война?"

"Кавказский узел" писал, что Минобороны Азербайджана обвинила Армению в использовании боевиков с Ближнего Востока. Посол Армении в России заявил о 4000 боевиков, переброшенных Турцией в Азербайджан. Власти Турции прокомментировали, что не участвуют в боях в зоне карабахского конфликта, обвинив Армению в привлечении туда боевиков с Ближнего Востока.

С 27 сентября в зоне карабахского конфликта идут бои. Аналитики предположили, что Армения и Азербайджан не пойдут на развязывание полномасштабной войны, если в конфликт не ввяжутся третьи страны. От прошлых обострений конфликта нынешние боевые действия отличаются тем, что столкновения в зоне карабахского конфликта идут по всему фронту, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

Власти нескольких стран сообщили разведданные о переброске боевиков из Сирии в зону боевых действий нагорно-карабахского конфликта

О переброске 300 боевиков из Сирии через турецкий город Газиантеп в Баку сегодня заявил президент Франции Эммануэль Макрон. "Эти боевики были идентифицированы, они происходят из джихадистской группировки, которая действует в районе Алеппо", - цитирует Макрона РИА «Новости». По словам французского президента, готовится переброска еще одной группы боевиков, также для участия в боевых действиях в зоне карабахского конфликта.

В МИД Америки также подтвердили заявление о переброске сотен наемников из Сирии через Турцию в Азербайджан, полученное на основании данных разведки, написало 1 октября издание «Военное обозрение». «Переброска боевиков в Азербайджан осуществлялась в основном при помощи авиации… сделаны десятки рейсов из аэропортов Турции», - пишет издание.

О переброске боевиков из Сирии и Ливии для непосредственного участия в боевых действиях в зоне нагорно-карабахского конфликта заявил 30 сентября МИД России, не называя страны, участвующие в данном инциденте.

«Призываем руководство заинтересованных государств принять действенные меры по недопущению использования иностранных террористов и наемников в конфликте и их незамедлительному выводу из региона», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

О 300 бойцах из Сирии, направленных в Азербайджан, заявила и правозащитная организация Syrian Observatory for Human Rights, которая располагает исследователями в разных районах Сирии. «Эти сирийские бойцы принадлежат двум вооруженным группировкам этнических туркменов», - процитировало 30 сентября директора организации Рами Абдулрахман издание «Голос Америки».

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал обвинения в использовании боевиков фейком. "Никакой необходимости в этом нет. У Азербайджана подготовленная армия, очень большой мобилизационный резерв. Буквально вчера (29 сентября) я объявил о частичной мобилизации, мы призываем под ружье десятки тысяч резервистов, и с населением 10 миллионов против 2 миллионов у Армении у нас нет необходимости в человеческих ресурсах. Поэтому мы способны сами за себя постоять" ,- приводит слова Алиева азербайджанское издание Report.az.

Боевики из Сирии озвучили причины участия в карабахском конфликте

Два бойца из поддерживаемых Турцией повстанческих группировок в районах на севере Сирии, находящихся под турецким контролем, сообщили, что их перебрасывают в Азербайджан в координации с Анкарой для охраны объектов, но не для военных действий, сообщает 28 сентября Reuters. Издание добавляет, что боевики говорили на условиях анонимности, а их слова изданию самостоятельно проверить не удалось. По словам обоих бойцов, им известно о переброске около тысячи таких наемников, а их командиры сказали им, что они будут зарабатывать около 1,5 тысячи долларов (почти 117 тысяч рублей) в месяц.

«Я не хотел ехать, но у меня нет денег. Жить в бедности очень тяжело», - цитирует издание одного из бойцов, воевавших в Сирии.

Русская служба «Би-би-си» со ссылкой на одного из боевиков сообщает, что несколько сотен наемников с подконтрольных Турции сирийских территорий были переброшены в Азербайджан самолетами еще перед началом войны, расквартированы близ линии фронта и уже понесли боевые потери. По словам сирийца Абдуллы, наемники должны были охранять военные посты на границе, но им пришлось участвовать в боевых действиях.

"На прошлой неделе […] командир дивизии (из Сирии), предложил нам отправиться в Азербайджан охранять военные посты на границе за жалованье до 2000 долларов в месяц […] Я не знал, что нам придется воевать!" - рассказал сириец Абдулла в переписке со службой по мессенджеру.

Сириец также рассказал, что среди завербованных наемников есть мирные необученные граждане, и «они уже после первых потерь запросились домой - но их не отпускают, грозя тюрьмой», сообщает русская служба телерадиовещательной компании на своем сайте.

Отметим, что после начала боев 27 сентября в Нагорном Карабахе, Армении и Азербайджане было объявлено военное положение. Сегодня Минобороны Азербайджана заявило, что армянские военные начали интенсивный артобстрел сел Хындырыстан, Алибейли, Ахмадагалы и Сафарли Агдамского района, среди мирного населения есть убитые и раненые, а также сообщило о больших потерях в личном составе противника.

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