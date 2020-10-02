Осколки снарядов после артобстрела, сентябрь 2020. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"

02 октября 2020, 10:21

Азербайджан сообщил о новых жертвах обстрелов среди мирного населения

Армянские военные начали интенсивный артобстрел сел Хындырыстан, Алибейли, Ахмадагалы и Сафарли Агдамского района, среди мирного населения есть убитые и раненые, сообщило сегодня министерство обороны Азербайджана. Оно заявило также о больших потерях в личном составе противника.

Что еще происходит в зоне конфликта - "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", после начала боев 27 сентября в Нагорном Карабахе, Армении и Азербайджане было объявлено военное положение. Аналитики предположили, что Армения и Азербайджан не пойдут на развязывание полномасштабной войны, если в конфликт не ввяжутся третьи страны. Армения считает, что в конфликте уже участвуют турецкие военно-воздушные силы. С начала боевых действий 27 сентября по 18 часов 1 октября азербайджанские вооруженные силы потеряли 1280 военнослужащих убитыми и 2700 ранеными, а также много военной техники, заявило Минобороны Нагорного Карабаха. Оборонное ведомство Азербайджана не подтвердило эту информацию.

От прошлых обострений конфликта нынешние боевые действия отличаются тем, что столкновения в зоне карабахского конфликта идут по всему фронту, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

Сегодня утром ВС Армении начали интенсивный артобстрел сел Хындырыстан, Алибейли, Ахмадагалы и Сафарли Агдамского района. Среди мирного населения есть убитые и раненые, сказано в сообщении Минобороны Азербайджана, поступившем "Кавказскому узлу".

"Существует вероятность ракетного обстрела азербайджанских территорий с Горисского района Армении", - заявило азербайджанское оборонное ведомство.

Кроме того, по данным Минобороны, ночью и утром 2 октября боевые действия продолжались на разных направлениях фронта. На Агдеринском направлении (север Нагорного Карабаха) азербайджанские войска взяли под контроль высоты вокруг Мадагиза. На Джебраил-Физулинском - азербайджанская армия оттеснила армянских военных и продвинулась вперед. Азербайджанские войска также контролируют оперативную обстановку в направлении горного хребта Муровдага, проинформировало ведомство.

"С 00:00 до 07:00 было уничтожено 5 единиц бронированной и автомобильной техники, 3 объекта военной инфраструктуры и большое количество личного состава противника", - говорится в сообщении Минобороны.

Оборонное ведомство Нагорного Карабаха в свою очередь заявило, что ночью ситуация в зоне конфликта была "стабильно-напряженной". "Подразделения Армии обороны продолжают пресекать все атаки противника", - сообщило на своем сайте Минобороны Нагорного Карабаха, заявив также о том, что азербайджанские военные понесли потери среди личного состава и военной техники.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" можно прочитать материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".

Примечание:

"Мирный житель убит при обстреле Тертера", "Нагорный Карабах сообщил об артобстрелах Мартакерта", "Чеченский министр поддержал Баку в связи с новым витком войны".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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