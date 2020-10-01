Турция и Армения обменялись обвинениями в связи с боями за Нагорный Карабах

01 октября 2020, 02:47

Военно-воздушные силы Турции вовлечены в военные действия на стороне Азербайджана, заявило Минобороны Армении. Власти Турции утверждают, что не участвуют в боях в зоне карабахского конфликта, обвиняя Армению в привлечении туда боевиков с Ближнего Востока. Что еще происходит в зоне конфликта - "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", с 27 сентября в зоне карабахского конфликта идут бои. В Армении, Нагорном Карабахе и Азербайджане было введено военное положение. Азербайджанская и армянская стороны сообщают о гибели мирных граждан в результате артобстрелов и авианалетов и уничтожении военной техники противника. Азербайджан и Армения не пойдут на развязывание полномасштабной войны в зоне карабахского конфликта, если в это не ввяжутся третьи страны, считают аналитики. Причинами обострения они назвали отсутствие достижений в переговорном процессе и внутреннюю политику. Военные эксперты поспорили о соотношении вооруженных сил двух стран.

Новый виток обострения конфликта, который длится уже более 30 лет, отличается тем, что боевые действия идут по всей линии фронта, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?". По состоянию на 30 сентября, по данным Министерства обороны Нагорного Карабаха, погибли 104 военнослужащих. Власти Азербайджана не озвучивали числа боевых потерь. Генпрокуратура Азербайджана сообщила, что в результате артиллерийских обстрелов погибли 14 мирных жителей и ранены еще 46.

Азербайджан передал управление воздушной операцией в Нагорном Карабахе военно-воздушным силам (ВВС) Турции, заявил на пресс-конференции представитель оперштаба при Минобороне Армении Арцрун Ованнисян.

Он утверждает, что 30 сентября с 10.00 часов по местному времени (09.00 мск) турецкий истребитель F-16, вылетевший из Кюрдамира, вместе с азербайджанским истребителем Су-25 и разведывательными беспилотными летательными аппаратами "Байрактар" на большой высоте нанесли ракетные удары по населенным пунктам в Гадрутской и Мартунинской областях Нагорного Карабаха. По словам Ованнисяна, ВВС действуют под командованием турецкого удаленного командного пункта на участке Эрзрум-Карс.

29 сентября Минобороны Армении заявило, что турецкий многофункциональный истребитель F-16 сбил штурмовик Су-25 воздушных сил Армении, пилот погиб. Власти Турции эту информацию опровергли, а Минобороны Азербайджана заявило, что в арсенале авиационных средств ВВС страны нет истребителей F-16.

На удалении от границы Гадрутского района находится командный пункт турецких беспилотных летательных аппаратов, который непосредственно управляет авиаударами азербайджанских истребителей, считает представитель оперштаба.

Ованнисян также рассказал, что 30 сентября бои продолжаются по всей линии фронта. "Азербайджанская сторона потеряла такие залповые установки "Смерч", "Ураган", десятки других артиллерийских и противотанковых средств. На северном и южном направлениях - по одной установке ТОС-1, три БМП и шесть БТР", - отметил он.

"В Карабахе занята боевая позиция Вооруженных сил Азербайджана", - написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

Минобороны Турции отвергли обвинения Армении в причастности к боям в Нагорном Карабахе

Министерство обороны Турции опровергло сообщение властей Армении об участии в военных действиях на стороне Азербайджана. "Выдвинуты ложные утверждения, не основанные на каких-либо доказательствах, о том, что против армянских войск использовались турецкие самолеты и беспилотные летательные аппараты", - говорится 30 сентября в сообщении Минобороны Турции, опубликованном на сайте турецкого государственного телеканала TRT haber.

"Это (заявление) направлено на поддержку утверждения о том, что Турция противостоит Армении [...] за прошедшие несколько дней Вооруженные силы Азербайджана показали всему миру, что способны одержать победу самостоятельно", - говорится в заявлении Минобороны Турции, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

Армения использует боевиков сирийского крыла запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана для атак на мирное население Азербайджана, написал колумнист газеты Sabah Cирриберк Арслан в статье "Вот и члены PKK на армянском фронте".

Ереван разместил на землях, которые Азербайджан считает оккупированными, террористов, написал он со ссылкой на источники в структурах безопасности. По его утверждению, соглашение между Арменией и руководством запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана было достигнуто в конце июля. В рамках договоренности около 300 боевиков прибыли в Армению через Ирак и Иран, прошли подготовку в Варденисе (город в Армении) и "в последние дни были активно задействованы при обстрелах населенных пунктов Азербайджана", говорится в статье на сайте издания.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, в свою очередь, заявил о переброске из стран Ближнего Востока в Армению, а также на неподконтрольные Баку территории, "наемников из числа этнических армян". "Настало время для полного решения этой проблемы", - указал он. Чавушоглу считает, что Армения игнорирует четыре резолюции СБ ООН. "Статус-кво выгоден Армении, и сопредседатели Минской группы ОБСЕ не предпринимают эффективных шагов для изменения ситуации", - цитирует его турецкое информационное агентство Anadolu.

Процесс урегулирования карабахского конфликта проходит на основе так называемых "Мадридских принципов", которые были выдвинуты Минской группой ОБСЕ в 2007 году в Мадриде и обновлены в 2009 году. Странами-сопредседателями МГ ОБСЕ являются Россия, США и Франция. Азербайджан принимает "Мадридские принципы" с оговоркой, что Нагорный Карабах может быть только в составе Азербайджана, допуская его автономию. Армения также признает основы "Мадридских принципов", но с противоположным условием.

Министр полагает, что договоренность о режиме прекращения огня не решает армяно-азербайджанского конфликта, поэтому Армения должна вывести войска с территории Азербайджана. Баку нуждается в четкой поддержке территориальной целостности, указал он. "Мы готовы поддержать Баку за столом переговоров и на поле боя [...] Турция готова оказать любую поддержку, в которой будет нуждаться Азербайджан", - заявил Чавушоглу.

Стороны карабахского конфликта объявили о перемирии после обострения вооруженного противостояния в апреле 2016 года. Однако вооруженное противостояние продолжилось, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны" на "Кавказском узле". В первые два года после перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Колумнист газеты Hurriyet Абдулкадыр Селви считает, что контрнаступательная операция Азербайджана заставит Армению вести переговоры по Нагорному Карабаху. "По этой причине бесполезно начинать мирные переговоры и договариваться о прекращении огня в короткие сроки", - сказал он.

Селви отметил, что военные действия Азербайджана поддерживает турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. "Ожидается, что Эрдоган и Путин встретятся для решения этой проблемы. Но сначала нужно сделать все возможное на поле боя [...] После этого можно садиться за стол переговоров", - указано в материале на сайте издания.

Репортер агентства "Анадолу" в Азербайджане Руслан Рагимов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что он поехал вместе с коллегой на линию фронта 27 сентября, как только узнал о начале военных действий из сообщения Минобороны Азербайджана. "Уже обеду (27 сентября) мы были в прифронтовой зоне. Мы и сегодня (30 сентября) там. Из представителей турецких СМИ первыми прибыли на фронт мы", - сказал он. По его словам, в прифронтовой зоне они увидели первые обстрелянные, разрушенные дома местных жителей. "Почти одновременно с нами, приехали и другие фрилансеры, сотрудничающие с зарубежными СМИ", - отметил Рагимов.

Обозреватель агентства Turan Тофиг Тюркель рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что серьезные СМИ Турции не отреагировали на утверждения армянских и иных СМИ о переброске турецких бойцов из Сирии в Азербайджан. "Эти утверждения выглядят очень несерьезно", - считает он. Он также указал, что достоверных доказательств присутствия турецких военных в Азербайджане нет.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе", "Минская группа ОБСЕ" и "Кто же все-таки признал Карабах?"