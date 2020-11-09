Азербайджан подтвердил видеокадрами взятие Шуши

09 ноября 2020, 18:35

Минобороны Азербайджана обнародовало видеозапись из Шуши, на которой запечатлены пустые улицы, здания со следами обстрелов и азербайджанский флаг на административном здании.



Что еще происходит в зоне конфликта: "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", 8 ноября Ильхам Алиев сообщил о взятии ключевого города в Нагорном Карабахе - Шуша (армянское название - Шуши). Азербайджанские военные вошли в Шуши, но, не получив подкрепления, вынуждены были отступить, заявило в тот же день Минобороны Армении. Сегодня военное ведомство сообщило о продолжающихся боях под Шуши. Однако позже пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха Ваграм Погосян заявил, что Армия обороны утратила контроль над Шуши.

Видеозапись из города Шуша Министерство обороны Азербайджана опубликовало сегодня на своих сайте и YouTube-канале. На первых кадрах видео запечатлен азербайджанский флаг, вывешенный на мемориальном знаке с названием города на въезде в населенный пункт. На видео затем видны частные и многоэтажные дома, а также исторические сооружения. Все улицы пусты, на них нет людей. Также на видео снято, как азербайджанский флаг устанавливает на четырехэтажном здании, похожем на административное, солдат и отдает честь. Затем у этого здания стоят военные и отдают рапорт на азербайджанском языке.

К 18.20 мск 9 ноября это видео на YouTube-канале Минобороны Азербайджана собрало 35 625 просмотров, 8,9 тысячи отметок «Нравится» и одну тысячу отметок «Не нравится».

Азербайджанские военные пытаются любой ценой прорваться к Шуши к 9 ноября - Дню флага Азербайджана, заявил ранее представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Контроль города Шуши играет ключевую роль в войне за Нагорный Карабах в силу близости к Степанакерту и возможности управлять транспортными коммуникациями, объяснили ранее «Кавказскому узлу» азербайджанские аналитики.

Полномасштабные боевые действия в зоне карабахского конфликта не прекращаются с 27 сентября, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?". "Кавказский узел" также регулярно обновляет хронику боевых действий. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликованы справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?"