Аналитики в Ереване усомнились в перспективах армяно-турецкого диалога

20 декабря 2021, 21:41

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Армения и Турция назначили спецпредставителей для нормализации отношений между странами, встреча дипломатов планируется на ближайшее время. У армянского спецпредставителя Рубена Рубиняна недостаточно опыта, а работать ему придется с турецким дипломатом-тяжеловесом, обратили внимание аналитики в Ереване.

Как писал "Кавказский узел", 13 декабря глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция и Армения могут назначить спецпредставителей для нормализации отношений между странами, а также отметил, что турецкие власти планируют открыть чартерные рейсы в Ереван.

Турция и Армения не поддерживают дипломатических отношений, граница между республиками закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Разногласия между странами существуют по поводу конфликта вокруг Нагорного Карабаха, в котором Турция поддерживает Азербайджан, а также из-за исторической оценки массовых убийств армян в 1915 году в Османской империи, которые Ереван считает геноцидом армян, а турецкие власти не согласны с этой трактовкой событий. 10 октября 2009 года в Цюрихе главы МИД Армении и Турции Эдвард Налбандян и Ахмед Давудоглу подписали армяно-турецкие протоколы о развитии двусторонних отношений и об установлении дипломатических отношений между странами. Однако 16 февраля 2015 года президент Армении Серж Саргсян отозвал из парламента страны эти протоколы. 1 марта 2018 года он заявил, что протоколы аннулированы после многолетнего отсутствия прогресса по их ратификации, а также из-за выдвинутых Турцией условий. Трехстороннее соглашение 2020 года о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе создало предпосылки для восстановления дипломатических отношений Армении и Турции, указали политологи.

Армения и Турция назначили спецпредставителей для нормализации отношений

О том, что спецпредставителем Армении по процессу диалога с Турцией назначен вице-спикер Национального собрания страны Рубен Рубинян, пресс-секретарь армянского МИД Ваан Унанян сообщил на своей странице в Facebook 18 декабря.

Турция назначила своим спецпредставителем для нормализации отношений с Арменией бывшего посла в США Сердара Кылыча, сообщает NEWS.am.

Сегодня глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу сообщил, что специальные представители Турции и Армении по вопросам нормализации отношений между двумя странами могут провести встречу в ближайшее время. "Для начала процесса нормализации отношений мы назначили спецпредставителей. В самое ближайшее время они проведут переговоры", - сказал Чавушоглу, при этом не уточнив детали предстоящей встречи, передает «Sputnik-Армения».

Сегодня же Ваан Унанян прокомментировал заявление главы Мевлюта Чавушоглу о том, что встреча спецпредставителей в рамках процесса диалога между Арменией и Турцией может пройти в ближайшее время. «В случае договоренности о сроках встречи специальных представителей в рамках процесса диалога между Арменией и Турцией общественность будет надлежащим образом проинформирована», - заявил Унанян, слова которого приводит Арменпресс.

Согласно опубликованной на сайте парламента Армении биографии, 31-летний Рубен Рубинян является членом правящей партии "Гражданский договор". В 2010 году он окончил факультет международных отношений Ереванского госуниверситета, а в 2011-м – Университетский колледж Лондона (UCL), став магистром по специальности «Политика и безопасность». В 2012 году Рубинян получил квалификацию магистра по специальности «Европоведение» в Ягеллонском университете в Польше. С мая 2018 года по январь 2019 год он занимал должность заместителя иностранных дел Армении, а мандат депутата Национального собрания страны получил в 2019 году.

Краткий послужной список 63-летнего Сердара Кылыча приводит газета «Голос Армении»: в 2006-2008 годах - помощник главы управления по вопросам НАТО, в 2008-2010 годах - посол Турции в Бейруте, в 2010-2012 годах - генсек Совета национальной безопасности Турции, в 2012-2014 годах - посол Турции в Японии. В 2014-2021 годах Кылыч был послом в США, где приложил немало усилий для торможения процесса признания Геноцида армян со стороны США, приводит информацию газеты panorama.am.

«Турецкий дипломат-тяжеловес будет вести переговоры с неопытным армянским чиновником, пришедшим во власть на волне бархатной революции», - делает вывод АрмИнфо.

Выступая на обсуждении бюджета МИД в парламенте, Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция будет координировать с Азербайджаном шаги по нормализации отношений с Арменией, сообщило 13 декабря News.am. Армения всегда была готова к установлению отношений с Турцией без предварительных условий, заявил ранее Ваан Унанян. Этот пункт указан в актуальной программе правительства Армении, сообщило в тот же день со ссылкой на Ваана Унаняна "Новости-Армения".

Аналитики в Ереване оценили назначение Рубиняна на должность спецпредставителя

Армянские аналитики считают, что на Рубиняна, входящего в круг доверенных лиц премьер-министр Никола Пашиняна, будет возложена миссия исполнителя поручений главы правительства и подписания всего того, о чем уже обговорено.

В команде Никола Пашиняна не так много подготовленных кадров, и Рубен Рубинян на этом фоне выглядит сносно, оценила новое назначение редактор русской версии Lragir, политический обозреватель Наира Айрумян. По ее мнению, выбор Рубиняна не связан с его должностью, скорее всего, тут сыграла роль его знакомство с турецкими реалиями и полное подчинение вертикали власти Пашиняна.

«Рубинян не станет заниматься самодеятельностью и проявлять инициативу, он – хороший провайдер. Я считаю, что личность Рубиняна говорит о том, что Армения будет формально участвовать в процессе, до какой-то точки», - заявила корреспонденту «Кавказского узла» Наира Айрумян.

Касательно Сердара Кылыча она отметила, что, судя по тому, что в бытность его послом Турции в США президент Байден признал геноцид армян, Эрдоган ценит какие-то заслуги Кылыча. «Возможно, эти заслуги состоят в том, что Кылычу удалось добиться наименее болезненного признания геноцида со стороны США. Вопрос ограничился политическим признанием – без требований компенсаций - территориальных и прочих, без ревизии договорной базы, и, скорее всего, в этом заслуга Кылыча», - указала Наира Айрумян.

По ее мнению, если исходить из этого, то армяно-турецкий процесс также будет идти к этому – возможны извинения Турции, что Пашинян припишет в свой актив, но Кылыч должен добиться, чтобы территориальных и правовых последствий это не имело. Главное, чтобы не были пересмотрены Лозаннский и русско-турецкие Московский и Карсский договоры, заключила Наира Айрумян.

В 1921 году под давлением Советской России правительство Армении подписало в Карсе договор, в котором отказалось от территориальных претензий к Турции. 16 марта 1921 года в Москве представители правительства Великого национального собрания Турции и правительства РСФСР подписали "договор о дружбе и братстве", который установил северо-восточную границу Турции, существующую до сих пор. Лозаннский мирный договор 1923 года установил границы Турции, юридически оформив распад Османской империи и закрепив территорию Турции в её современных границах.

Наивно предполагать, что, будь на месте Рубиняна другой более опытный переговорщик, при действующей власти можно добиться достойного диалога с Турцией с лоббированием национальных интересов, считает зампред Республиканской партии Армении Армен Ашотян. Он сомневается в профессиональных и человеческих качествах Рубена Рубиняна и уверен, что этот человек никоим образом не соответствует минимальным критериям для ведения политической деятельности в Армении.

«Но уже нет разницы, кто будет вести переговоры, если премьером является Никол Пашинян, который предает наши национальные интересы. План один – предать Армению турецко-азербайджанскому тандему в рамках пантюркизского проекта, который свершается на глазах», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Армен Ашотян.

С 27 сентября по 9 ноября 2020 года в Нагорном Карабахе велись полномасштабные боевые действия. 10 ноября 2020 года вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий. По итогам боевых действий непризнанная Нагорно-Карабахская Республика утратила контроль над двумя третями территории, в том числе над стратегически важным городом Шуши. Оппозиция в Армении обвинила подписавшего соглашение премьер-министра страны Никола Пашиняна в предательстве и требовала его отставки. При этом ответственность за поражение в войне граждане Армении практически в равной степени возлагают на команду Никола Пашиняна и на тех, кто был у власти ранее, говорится в справке "Кавказского узла" "Бывшие против проигравших: кто есть кто в армянской оппозиции".

Политик не стал сравнивать нынешние попытки нормализации армяно-турецких отношений с процессами в 2009 году, поскольку, по его словам, «тогда армянская дипломатия всячески отделяла от этого процесса арцахский вопрос». «Нынешний процесс напрямую связан с нашим проигрышем в Арцахе (самоназвание Нагорного Карабаха – прим. «Кавказского узла»), и сейчас нам навязывают особенную повестку в армяно-турецком процессе», - пояснил свою позицию Армен Ашотян.

Будут ли переговоры вестись без предусловий, как заявил МИД Армении, Ашотян затруднился ответить. По его словам, нынешняя власть всегда действует за спиной народа, ровно так же армянское общество узнало про решение о назначении спецпредставителей по переговорам с Турцией от турецкого чиновника.

Бывший депутат армянского парламента от правящей партии "Гражданский договор" Арсен Джулфалакян на своей странице в Facebook отметил, что не стоит удивляться такому "неадекватному назначению".

"Как минимум, после 9 ноября 2020 года доказано, что Пашинян пришел к власти не для защиты интересов Армении. Его подобные решения не от его неадекватности, а в соответствии с планом разрушить все то, что хоть как-то работало в нашей стране", - отметил Джулфалакян, добавив, что Пашинян последовательно доводит этот план к логическому концу и "железный мандат" был нужен именно для этого.

Депутат от оппозиционной фракции "Честь имею", бывший советник по обороне президента Нагорного Карабаха Тигран Абраамян считает, что самая опасная часть, по его словам, полусекретного процесса "нормализации" армяно-турецких отношений кроется не в теме выбора переговорщика.

"Ведь если в море цунами, совершенно неважно, умеет ли человек, оказавшийся в эпицентре бедствия, плавать, или нет. Проблема в том, что власти Армении сознательно идут в процесс, в котором заведомо нет шансов на выигрыш, на победу. Правительство Армении не только осознает, что Турция начинает процесс с предварительными условиями, но и, осознавая их последствия, поддается на эту авантюру", - заявил Абраамян в интервью АрмИнфо.

Политик также обратил внимание на тот факт, что процесс нормализации отношений сопровождается правительственной пропагандистской кампанией, цель которой - отодвинуть на задний план региональные, геополитические вопросы безопасности и задействовать социально-экономический фактор. "Наикратчайший и рабочий метод убеждения людей. Но, если нет безопасности, никогда не будет процветания", - подытожил оппозиционер.