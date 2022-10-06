Минобороны Армении заявило об обстреле на границе

06 октября 2022, 19:44

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Азербайджанские подразделения сегодня днем обстреляли армянские боевые позиции, повредив строительную технику, проводящую укрепительные работы на передовой, заявило Минобороны Армении. Эта информация не соответствует действительности, отреагировало военное ведомство Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", после сентябрьского обострения на границе Армения и Азербайджан регулярно обмениваются обвинениями в обстрелах. Вечером 5 октября Минобороны Армении заявило, что азербайджанские военные обстреляли из минометов и крупнокалиберного стрелкового оружия позиции на восточной части границы. Минобороны Азербайджана не прокомментировало эту информацию, но в свою очередь сообщило, что армянские военные открыли стрельбу по позициям около населенного пункта Алагеллер Кельбаджарского района, а азербайджанские военные лишь приняли ответные меры. Сегодня Минобороны Азербайджана опровергло информацию об обстрела армянских позиций 5 октября.

Об обстреле армянских боевых позиций на восточном направлении армяно-азербайджанской границы корреспонденту "Кавказского узла" сообщили в пресс-службе Минобороны Армении.

По словам представителя ведомства, инцидент произошел сегодня в 14.20 (13.20 мск)."В результате обстрела повреждена строительная техника, проводящая укрепительные работы на боевых позициях", - отметил сотрудник пресс-службы.

Также ведомство опубликовало на своей странице в Facebook* видеозапись горящего экскаватора, установленного на грузовике.

Минобороны Азербайджана отреагировало на заявление военного ведомства Армении. "Распространенная Министерством обороны Армении информация об обстреле подразделениями нашей армии техники, проводившей работы по укреплению на боевых позициях вооруженных сил Армении, днем 6 октября, в результате чего техника была повреждена, не соответствует действительности", - говорится в сообщении, размещенном сегодня в Telegram-канале ведомства.

Напомним, в ночь на 13 сентября произошло обострение конфликта на границе Азербайджана и Армении. Вечером 14 сентября Армения сообщила о перемирии с Азербайджаном. 19 сентября Совбез Армении сообщил, что после обострения конфликта на границе были убиты или пропали без вести 207 человек, среди которых трое погибших мирных жителей. Минобороны Азербайджана заявило о гибели 79 бойцов Минобороны и Госпогранслужбы. Позднее в госпитале умер еще один азербайджанский военный.

С 20 сентября Азербайджан и Армения вновь стали обмениваться обвинениями в обстрелах. 28 сентября Минобороны Армении сообщило, что трое военнослужащих погибли в результате обстрелов со стороны Азербайджана. Минобороны Азербайджана ранее в тот же день сообщило о ранении военнослужащего в результате обстрела с армянской стороны.

Трое армянских военнослужащих погибли при атаке беспилотника, когда ехали к одному из постов для инженерных работ, сообщила "Кавказскому узлу" журналист Жанна Алексанян. После сентябрьской эскалации конфликта азербайджанская армия заняла высоты, позволяющие контролировать армянские позиции, указали азербайджанские военные эксперты.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.