Азербайджан отверг обвинения Армении в обстрелах

06 октября 2022, 10:30

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Информация Минобороны Армении о том, что азербайджанские военные обстреляли приграничные позиции из минометов и крупнокалиберного стрелкового оружия, не соответствует действительности, заявило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", вечером 5 октября Минобороны Армении заявило, что азербайджанские военные обстреляли из минометов и крупнокалиберного стрелкового оружия позиции на восточной части границы. Минобороны Азербайджана не прокомментировало эту информацию, но в свою очередь сообщило, что армянские военные открыли стрельбу по позициям около населенного пункта Алагеллер Кельбаджарского района, а азербайджанские военные лишь приняли ответные меры.

Информация о том, что подразделения азербайджанской армии обстреляли 5 октября из минометов и крупнокалиберного оружия позиции вооруженных сил Армении, не соответствует действительности и "является очередной дезинформацией противника", сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на русскоязычной версии своего сайта.

"Заявляем, что подразделения азербайджанской армии принимают меры только в ответ на совершенные Арменией провокации. Ответственность за очередное обострение ситуации полностью лежит на военно-политическом руководстве Армении", - говорится в публикации.

Напомним, в ночь на 13 сентября произошло обострение конфликта на границе Азербайджана и Армении. Вечером 14 сентября Армения сообщила о перемирии с Азербайджаном. 19 сентября Совбез Армении сообщил, что после обострения конфликта на границе были убиты или пропали без вести 207 человек, среди которых трое погибших мирных жителей. Минобороны Азербайджана заявило о гибели 79 бойцов Минобороны и Госпогранслужбы. Позднее в госпитале умер еще один азербайджанский военный.

С 20 сентября Азербайджан и Армения вновь стали обмениваться обвинениями в обстрелах. 28 сентября Минобороны Армении сообщило, что трое военнослужащих погибли в результате обстрелов со стороны Азербайджана. Минобороны Азербайджана ранее в тот же день сообщило о ранении военнослужащего в результате обстрела с армянской стороны.

Трое армянских военнослужащих погибли при атаке беспилотника, когда ехали к одному из постов для инженерных работ, сообщила "Кавказскому узлу" журналист Жанна Алексанян. После сентябрьской эскалации конфликта азербайджанская армия заняла высоты, позволяющие контролировать армянские позиции, указали азербайджанские военные эксперты.

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