05 октября 2022, 20:32

Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Азербайджанские военные обстреляли армянские позиции на восточной части границы, сообщило сегодня Минобороны Армении. Военное ведомство Азербайджана заявило об обстреле позиций в Кельбаджарском районе.

Как писал "Кавказский узел", после сентябрьского обострения на границе Армения и Азербайджан регулярно обмениваются обвинениями в обстрелах. Так, вечером 3 октября Армения обвинила Азербайджан в обстреле из минометов восточного участка границы, заявив, что "огонь был подавлен" ответными действиями армянских подразделений. 4 октября Минобороны Азербайджана заявило об интенсивном обстреле позиций азербайджанской армии в Кельбаджарском и Товузском районах.

Азербайджанские военные обстреляли армянские позиции, заявило сегодня Минобороны Армении.

"В 19.40-20.00 ( 8.40-19.00 мск), подразделения вооруженных Азербайджана, "применяя минометы и крупнокалиберное стрелковое оружие, открыли огонь в направлении армянских боевых позиций, расположенных в восточной части армяно-азербайджанской границы", сообщило сегодня Минобороны Армении на своем сайте. Огонь псо стороны Азербайджана подавлен, добавило военное ведомство.

Минобороны Азербайджана заявило, что "вечером 5 октября подразделения вооруженных сил Армении обстреляли" с позиций в районе населенного пункта Юхары Шорджа Басаркечярского района (армянское название: Верин Шорджа Гегаркуниской области - прим. "Кавказского узла"), "позиции азербайджанских военных в направлении населенного пункта Алагеллер Кельбаджарского района"."Подразделениями азербайджанской армии были предприняты адекватные ответные меры", - говорится в заявлении на сайте ведомства. 

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Примечание:

"Правозащитники назвали элементом террора видеозаписи казней армянских солдат", "НПО призвали решить проблему с минированием территорий Азербайджана", "Прокуратура Азербайджана отреагировала на видео о расстреле пленных".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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