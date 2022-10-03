Армения обвинила Азербайджан в обстреле из минометов

03 октября 2022, 23:01

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Азербайджанские военные открыли огонь по позициям армянской армии на границе.

Как сообщал "Кавказский узел", 28 сентября Баку и Ереван обменялись обвинениями в обстрелах. В этот же день Минобороны Армении сообщило о гибели трех солдат.

Вооруженные силы Азербайджана открыли огонь по армянским военным позициям, расположенным в восточной части армяно-азербайджанской границы, сегодня около 21:30 (20.30 мск), обстрел велся из минометов и крупнокалиберных винтовок, сообщило военное ведомство Армении в релизе, опубликованном на сайте Минобороны.

Ответными действиями частей армянской армии огонь был подавлен. С армянской стороны потерь нет, сообщило военное ведомство.