03 октября 2022, 23:01
Армения обвинила Азербайджан в обстреле из минометов
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Азербайджанские военные открыли огонь по позициям армянской армии на границе.
Как сообщал "Кавказский узел", 28 сентября Баку и Ереван обменялись обвинениями в обстрелах. В этот же день Минобороны Армении сообщило о гибели трех солдат.
Вооруженные силы Азербайджана открыли огонь по армянским военным позициям, расположенным в восточной части армяно-азербайджанской границы, сегодня около 21:30 (20.30 мск), обстрел велся из минометов и крупнокалиберных винтовок, сообщило военное ведомство Армении в релизе, опубликованном на сайте Минобороны.
Ответными действиями частей армянской армии огонь был подавлен. С армянской стороны потерь нет, сообщило военное ведомство.
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Автор: "Кавказский узел"