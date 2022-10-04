04 октября 2022, 08:50
Минобороны Азербайджана заявило об обстрелянных позициях в двух районах
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Армянские военные вечером и ночью подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском и Товузском районах, сообщило Минобороны Азербайджана.
Как писал "Кавказский узел", после сентябрьского обострения на границе Армения и Азербайджан регулярно обмениваются обвинениями в обстрелах. Так, вечером 3 октября Армения обвинила Азербайджан в обстреле из минометов восточного участка границы, заявив, что "огонь был подавлен" ответными действиями армянских подразделений.
Обстрелам из вооружений различного калибра подверглись позиции у сел Зивел, Зайлик и Истису в Кельбаджарском районе и близ поселков Агдам и Гаралар Товузского района, утверждается в сообщении азербайджанского военного ведомства.
Минобороны Азербайджана заявило об "адекватных ответных мерах" военных и обвинило военно-политическое руководство Армении в целенаправленном нагнетании ситуации. На сайте Минобороны Армении по состоянию на 8.50 мск нет новых сообщений о ситуации на границе.
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Автор: "Кавказский узел"