Минобороны Азербайджана заявило об обстрелянных позициях в двух районах

04 октября 2022, 08:50

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Армянские военные вечером и ночью подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском и Товузском районах, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", после сентябрьского обострения на границе Армения и Азербайджан регулярно обмениваются обвинениями в обстрелах. Так, вечером 3 октября Армения обвинила Азербайджан в обстреле из минометов восточного участка границы, заявив, что "огонь был подавлен" ответными действиями армянских подразделений.

Обстрелам из вооружений различного калибра подверглись позиции у сел Зивел, Зайлик и Истису в Кельбаджарском районе и близ поселков Агдам и Гаралар Товузского района, утверждается в сообщении азербайджанского военного ведомства.

Минобороны Азербайджана заявило об "адекватных ответных мерах" военных и обвинило военно-политическое руководство Армении в целенаправленном нагнетании ситуации. На сайте Минобороны Армении по состоянию на 8.50 мск нет новых сообщений о ситуации на границе.