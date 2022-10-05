Гибель военных показала уязвимость армянских позиций на границе с Азербайджаном

05 октября 2022, 08:13

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Трое армянских военнослужащих погибли на границе с Азербайджаном при атаке беспилотника, когда ехали к одному из постов для инженерных работ, сообщила журналист Жанна Алексанян. После сентябрьской эскалации конфликта азербайджанская армия заняла высоты, позволяющие контролировать армянские позиции, указали азербайджанские военные эксперты.

Как писал "Кавказский узел", 28 сентября Минобороны Армении сообщило, что трое военнослужащих погибли в результате обстрелов со стороны Азербайджана. Минобороны Азербайджана ранее в тот же день сообщило о ранении военнослужащего Ниджата Искендерова в результате обстрела с армянской стороны.

Армения и Азербайджан в октябре продолжили обмениваться обвинениями в обстрелах. Так, 3 октября Армения обвинила Азербайджан в обстреле из минометов. Минобороны Азербайджана утром 4 октября заявило, что армянские военные накануне вечером и ночью подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском и Товузском районах.

Пресс-секретарь Минобороны Арам Торосян отказался сообщить корреспонденту "Кавказского узла" подробности гибели трех военнослужащих, отметив лишь, что инцидент произошел "в результате провокации с азербайджанской стороны".

По данным руководителя общественной организации "Журналисты за права человека" Жанны Алексанян, военнослужащие погибли по дороге к одному из армянских постов в направлении Джермука, где они проводили инженерные работы.

Военнослужащие находились в машине, которая попала под обстрел азербайджанского беспилотника, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" Жанна Алексанян, сославшись на источник в Минобороны Армении.

Погибшие - подполковник Наапет Маркарян, сержант Ованнес Сукиасян и рядовой Эдвард Ованнисян, сообщило 29 сентября со ссылкой на Минобороны "Новости-Армения".

Азербайджанская сторона первой сообщила об обстрелах 28 сентября и ранении солдата, обратил внимание военный эксперт, бывший сотрудник информационно-аналитического управления Минобороны Азербайджана Азад Исазаде. "Судя по всему, именно после ранения солдата азербайджанская сторона открыла ответный огонь по позициям, откуда стрелял противник", - сообщил Исазаде корреспонденту "Кавказского узла".

По информации азербайджанской стороны, перестрелка произошла на территории Алагёлляр в Кельбаджарском районе, отметил он. "Это как раз местность, где 12-14 сентября шли интенсивные бои на границе. После прекращения огня азербайджанские саперы здесь обнаружили сотни мин. Именно в связи с проникновением диверсантов и установкой мин как раз и произошла эскалация в середине сентября, когда азербайджанская армия ответными действиями улучшила свои позиции, заняв целый ряд господствующих высот. Очевидно, после этого стороны стали обустраиваться на новых позициях", - сказал Исазаде.

По его мнению, тот факт, что за инцидентом не последовала новая эскалация, свидетельствует о том, что у сторон не было планов использовать ситуацию для более масштабных военных операций.

Глава НПО «Военные офицеры» Тельман Абилов считает, что благодаря улучшению позиций азербайджанской армии ей удалось быстро подавить огонь противника и не позволить нанести более существенный ущерб. "Возможно, армянская сторона открыла огонь по азербайджанским позициям, чтобы помешать обустраивать новые посты, вынудить отступить наших", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, после эскалации 12-14 сентября азербайджанская армия "получила визуальный и огневой контроль над обширными территориями Армении и линиями коммуникаций". "Сейчас азербайджанские позиции и посты стоят значительно выше армянских. То есть с азербайджанских постов просматриваются любые действия противника. Азербайджанские военные, заметив любую активность, могут приготовиться к нанесению ответных или превентивных ударов", - сказал Тельман Абилов.

После боев 12-14 сентября азербайджанские военные заняли практически все господствующие высоты на горном хребте между Азербайджаном и Арменией и получили визуальный контроль над третью территории Армении, указали ранее Азад Исазаде и военный эксперт Джасур Сумеринли.

Напомним, в ночь на 13 сентября произошло обострение конфликта на границе Азербайджана и Армении. Вечером 14 сентября Армения сообщила о перемирии с Азербайджаном. Однако с 20 сентября стороны вновь стали обмениваться обвинениями в обстрелах.

19 сентября Совбез Армении сообщил, что после обострения конфликта на границе с Азербайджаном были убиты или пропали без вести 207 человек, среди которых трое погибших мирных жителей, местоположение двух сельчан неизвестно. Минобороны Азербайджана заявило о гибели 79 бойцов Минобороны и Госпогранслужбы. Позднее в госпитале умер еще один азербайджанский военный.

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