20 сентября 2022, 23:10

Армения заявила о нарушении режима перемирия на границе

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Азербайджанские военные сегодня открыли стрельбу в восточном направлении границы с Арменией, заявило Минобороны страны.  

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 13 сентября произошло обострение конфликта на границе Азербайджана и Армении. Несмотря на то, что при посредничестве России была достигнута договоренность о прекращении огня, стороны продолжили обмениваться обвинениями в обстрелах, в том числе из артиллерийских орудий и минометов. Вечером 14 сентября Армения сообщила о перемирии с Азербайджаном, которое начало действовать с 19.00 мск того же дня.

Вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня, применив огнестрельное оружие в восточном направлении армяно-азербайджанской границы, сообщило сегодня вечером Минобороны Армении в своем Telegram-канале.

По состоянию на 22.30 (по местному времени, 21.30 мск) ситуация на границе стабильная, обстрелы прекратились, говорится в сообщении военного ведомства.

На сайте Минобороны Азербайджана, по состоянию на 23.00 мск сегодня, комментариев по поводу заявления армянской стороны об обстрелах нет.

По данным властей на 17 сентября, в результате обострения конфликта на границе 12-14 сентября с армянской стороны погибли 135 человек, в том числе мирный житель, с азербайджанской - 79 бойцов Минобороны и Госпогранслужбы Азербайджана. Позднее в госпитале умер еще один азербайджанский военный. Совбез Армении сообщил 19 сентября о 207 убитых или пропавших без вести гражданах, включая мирных жителей, и 20 попавших в плен военнослужащих. 17 сентября Армении были переданы тела 32 погибших, сегодня при посредничестве Красного Креста Баку передал Еревану тела еще 95 военных.

"Кавказский узел" также писал, что сегодня на встрече с участием госсекретаря США Энтони Блинкена главы МИД Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов подтвердили готовность участвовать в переговорах по урегулированию отношений. Блинкен заявил, что получил от лидеров обеих стран заверения в готовности к миру.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью. 

Примечание:

"Баку выразил обеспокоенность за безопасность азербайджанских посольств", "МИД Азербайджана раскритиковал Пелоси за поддержку Армении", "Политологи в Ереване сочли назначение Рикера признаком активизации США в регионе".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

20 сентября 2022, 22:39

  • Коллеги Гаджиева сочли отказ свидетелей от показаний доказательством фальсификации дела

    Богослов Асхаб Джарбаев на последнем заседании по делу дагестанского журналиста Абдулмумина Гаджиева отказался от своих показаний против подсудимых, заявив, что не давал таких свидетельств. Также об отказе от показаний, данных под давлением, заявил один из подсудимых Кемал Тамбиев. Суд согласился вызвать на допрос следователя, который брал показания в рамках предварительного следствия. В основу решения суда должны лечь показания, данные в зале суда, так как на этапе следствия свидетели зачастую подвергались давлению, заявили коллеги журналиста.

20 сентября 2022, 21:41

20 сентября 2022, 20:54

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