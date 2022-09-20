Армения заявила о нарушении режима перемирия на границе

20 сентября 2022, 23:10

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Азербайджанские военные сегодня открыли стрельбу в восточном направлении границы с Арменией, заявило Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 13 сентября произошло обострение конфликта на границе Азербайджана и Армении. Несмотря на то, что при посредничестве России была достигнута договоренность о прекращении огня, стороны продолжили обмениваться обвинениями в обстрелах, в том числе из артиллерийских орудий и минометов. Вечером 14 сентября Армения сообщила о перемирии с Азербайджаном, которое начало действовать с 19.00 мск того же дня.

Вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня, применив огнестрельное оружие в восточном направлении армяно-азербайджанской границы, сообщило сегодня вечером Минобороны Армении в своем Telegram-канале.

По состоянию на 22.30 (по местному времени, 21.30 мск) ситуация на границе стабильная, обстрелы прекратились, говорится в сообщении военного ведомства.

На сайте Минобороны Азербайджана, по состоянию на 23.00 мск сегодня, комментариев по поводу заявления армянской стороны об обстрелах нет.

По данным властей на 17 сентября, в результате обострения конфликта на границе 12-14 сентября с армянской стороны погибли 135 человек, в том числе мирный житель, с азербайджанской - 79 бойцов Минобороны и Госпогранслужбы Азербайджана. Позднее в госпитале умер еще один азербайджанский военный. Совбез Армении сообщил 19 сентября о 207 убитых или пропавших без вести гражданах, включая мирных жителей, и 20 попавших в плен военнослужащих. 17 сентября Армении были переданы тела 32 погибших, сегодня при посредничестве Красного Креста Баку передал Еревану тела еще 95 военных.

"Кавказский узел" также писал, что сегодня на встрече с участием госсекретаря США Энтони Блинкена главы МИД Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов подтвердили готовность участвовать в переговорах по урегулированию отношений. Блинкен заявил, что получил от лидеров обеих стран заверения в готовности к миру.

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