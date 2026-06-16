Трасса перекрыта на Кубани после атаки БПЛА

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

После атаки беспилотников на Кубани перекрыта трасса между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским. Произошло также возгорание на нефтебазе в станице Полтавской.

Как информировал "Кавказский узел", 13 июня в результате атаки БПЛА на Темрюкский район погиб один человек, трое получили ранения.

Из-за падения обломков беспилотника в станице Полтавской Красноармейского района произошло возгорание на нефтебазе. Погибших и пострадавших нет, сообщает сегодня в своем телеграм-канале оперативный штаб Краснодарского края.

Также сообщается, что после атаки БПЛА временно перекрыта трасса между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским. На месте работают экстренные службы.

Напомним, в сентябре 2025 года в Краснодарском крае был введен запрет на распространение сведений об атаках беспилотников и их последствиях, на съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.