Баку осудил бездействие Тегерана в расследовании атаки на посольство

07 февраля 2023, 01:33

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Вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране было спланированным терактом, при ээтом Тегеран не разъяснил причины бездействия охранявших дипмиссию силовиков и не сообщил, что предпринято для расследования произошедшего, заявил официальный представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Как сообщал "Кавказский узел", утром 27 января было совершено нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, во время нападения был убит начальник службы безопасности посольства Орхан Аскеров, ранены двое охранников. Нападавший задержан полицией. Служба госбезопасности Азербайджана отчиталась о начале собственного расследования инцидента. 30 января Азербайджан полностью приостановил дипломатическую деятельность своего посольства в Иране, сотрудники посольства и члены их семей доставлены спецрейсом в Баку. Состояние здоровья раненых охранников оценивается как удовлетворительное.

По данным иранских следователей, задержанный объяснил нападение бытовыми мотивами, поскольку в апреле 2022 года его жена отправилась в посольство Азербайджана и не вернулась домой, и он думал, что его жена скрывается там. Атака произошла на фоне "антиазербайджанской пропаганды" в Иране, возразил МИД Азербайджана, а президент Ильхам Алиев объявил нападение терактом.

Вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране было спланированным терактом, совершенным, по меньше мере, при полном попустительстве иранской полиции, заявил на брифинге 6 февраля глава управления пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

«Во время нападения на посольство Азербайджана в Тегеране иранская полиция не предприняла никаких шагов по обезвреживанию террориста. Несмотря на неоднократные попытки террориста проникнуть в наше посольство, местная полиция не предотвратила этот теракт», - заявил Гаджизаде.

Он рассказал подробности вооруженного нападения на посольство. При этом в МИД были продемонстрированы кадры с записей камер видеонаблюдения посольства и видеосвидетельства раненых охранников.

Утром 27 января совершивший нападение на посольство мужчина, которого пресс-секретарь МИД назвал "террористом", дважды проехал мимо посольства в 08.05 и 08.24 по местному времени. Вероятно, заявил Гаджизаде, он выбирал удобный момент для нападения.

Около 08:32 по местному времени, когда двое сотрудников посольство вошли в здание дипмиссии, террорист врезался на своем автомобиль в припаркованную служебную машину представительства. Он рассчитал, что на шум выйдут сотрудники посольства, и, воспользовавшись тем, что дверь в здание открылась, ворвался туда, стреляя из автомата Калашникова. При этом, как подчеркнул Гаджизаде, террорист рукой дал некий знак иранскому полицейскому, стоявшему на посту у дверей посольства снаружи. «Спустя две минуты, в 08.34 перед посольством появился автомобиль иранской полиции, который спустя несколько секунд покинул территорию после короткого разговора находившихся в нем лиц с полицейским, стоявшим у посольства», - продолжил Гаджизаде.

Тем временем, в здании посольства в течение четырех минут, с 08.32 до 08.36 звучали выстрелы. В результате нападения от полученных ран Орхан Аскеров скончался на месте, другой сотрудник охраны Махир Иманов получил тяжелые ранения в правую руку и левую ногу. Еще один сотрудник Васиф Тагиев напал на вошедшего сзади, вступив с ним в рукопашную схватку с целью обезоружить его. При этом напавший продолжал беспорядочно стрелять и ранил Тагиева в плечо. Тем не менее, Тагиеву удалось вырвать магазин с автомата террориста. В этот момент последний вытащил из кармана куртки пистолет "Кольт" и в этот раз ранил Тагиева в лицо (пуля по косой задело щеку). Тагиеву удалось оттеснить террориста из здания посольства и закрыть дверь.

«Несмотря на то, что "террорист" ворвался в здание посольства, беспрерывно стрелял, и Тагиев звал на помощь, иранский полицейский, стоявший на посту у посольства, не только не вмешался, но потом и вовсе удалился с территории», - отметил Гаджизаде.

По его словам, выставленный из посольства напавший достал из кармана куртки запасной магазин и вставил его в автомат, дважды кому-то подав знак рукой. После этого он стал стрелять в дверь посольства, чтобы открыть ее, а также вверх, в окна верхних этажей, где проживали члены семей сотрудников посольства. Не сумев пробить двери посольства выстрелами из автомата, он достал из багажника своего автомобиля кувалду, с ее помощью выломал двери и повторно ворвался в посольство.

Стреляя из автомата, он попытался подняться на второй этаж посольства. Однако охранник Тагиев в этот раз бросил в него огнетушитель и ранил его в голову, после чего мужчина вынужден был покинуть посольство, продолжил официальный представитель МИД Азербайджана.

Выйдя из посольства, он облил автомобиль посольством «коктейлем Молотова» и пытался сжечь его. Однако по неосторожности поджег себя.

И только после этого перед посольством появились полицейские и пожарные, сообщил Гаджизаде. «При этом сотрудники полиции не спешили задерживать "террориста", они вступили с ним в беседу. "Террорист" при них продолжал угрожать азербайджанским дипломатам, крича, что «всех убьет». Однако сотрудники полиции не реагировали на это. При них он орудие преступления - кувалду положил обратно в багажник своей машины. Более того, террорист вновь стал угрожать сотрудникам посольства. Только после этого сотрудники полиции надели на него наручники и вывезли с территории», - продолжил Гаджизаде.

Он считает примечательным и тот факт, что нападение произошло в пятницу. «Тот факт, что террорист выбрал для совершения теракта пятницу - выходной день в Иране, и привез с собой на место происшествия запасной магазин, полный патронов, пистолет «Кольт», «коктейль Молотова», тяжелый инструмент и другие средства, а также то, что иранская полиция не вмешивалась в теракт, дает основания предполагать, что эта была спланированная атака», - далее отметил Гаджизаде.

На продемонстрированном видео также были показаны свидетельства охранника Махира Иманова, который находится в больнице. По его мнению, большой трагедии удалось избежать благодаря действиям его коллеги Васифа Тагиева. «Он (нападавший) стал стрелять в нас. Орхан погиб на месте, я был ранен. Если бы Васиф вовремя не отреагировал, то произошла бы очень большая трагедия, жертв был бы больше. Ибо на верхних этажах живут сотрудники посольства с семьями. Я хотел помочь Васифу, но не мог встать, поскольку был ранен в обе ноги. Скорая помощь не оказала мне первичной помощи на месте. По дороге одна больница отказалась меня принять, повезли в другую. Там меня прооперировали спустя пять часов», - рассказал Махир Иманов.

Васиф Тагиев рассказал о бездействии иранского полицейского. «В здании посольства также проживали семьи сотрудников. Там проживали шесть семей. "Террорист" планировал всех убить. Ибо он пришел подготовленным. При нем было два полных магазина с патронами, автомат Калашникова, пистолет, монтировка, бутылки с бензином. Он произвел первый выстрел в Орхана Аскерова, и когда я пытался обезоружить его, выстрелил мне в плечо. Я хотел вытолкнуть террориста на улицу. При этом кричал на азербайджанском, на фарси, чтобы иранский полицейский, охраняющий посольство, пришел. Но он так и не отреагировал», - рассказал Тагиев.

Официальный представитель МИД Азербайджана отверг утверждения иранской прессы о том, что действия террориста были связаны с поисками его жены, которая якобы отправилась в посольство Азербайджана и не вернулась. «Эти утверждения не основываются на фактов», - сказал Гаджизаде.

Никаких обращений азербайджанской стороне об исчезновении или поисками кого-либо от властей Ирана и вообще от кого-либо не поступало, сказал Гаджизаде. «Хладнокровное поведение "террориста", прибытия им на место события с огнестрельным оружием, зажигательной смесью, его интервью после теракта СМИ, показывают, что он отнюдь не душевно больной», - сказал официальный представитель МИД Азербайджана.

При этом, по словам Гаджизаде, иранская сторона пока не ответила на требования Азербайджана представить разъяснения по поводу инцидентам и отчитаться о мерах по привлечению к ответственности всех причастных к нему.

Нападение в посольство привело к ухудшению и без того напряженных в последнее время азербайджано-иранских дипломатических отношений, это влияет и на другие сферы двусторонних связей, сказал Гаджизаде. "Безусловно, эти негативные явления в двусторонних отношениях влияют и на другие направления, в том числе проекты в сфере транспорта, экономики», - сказал он.

На вопрос журналистов, возможен ли полный разрыв дипотношений, если Азербайджан не будут удовлетворен результатами расследования или их отсутствием, Гаджизаде сказал, что это определит руководство страны. «На данный момент нет свидетельств того, что иранская сторона намерена проводит объективное расследование, результатом которого стало бы выявление и привлечение к ответственности всех причастности к теракту», - отметил Гаджизаде.

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