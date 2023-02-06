Врачи оценили состояние здоровья раненых сотрудников посольства Азербайджана в Иране

06 февраля 2023, 05:49

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Состояние здоровья охранников посольства Азербайджана в Иране Васифа Тагиева и Махира Иманова, раненых при нападении, оценивается как удовлетворительное.

Как сообщал "Кавказский узел", утром 27 января было совершено нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, во время нападения был убит начальник службы безопасности посольства Орхан Аскеров, ранены двое охранников. Нападавший задержан полицией. Служба госбезопасности Азербайджана отчиталась о начале собственного расследования инцидента. 30 января Азербайджан полностью приостановил дипломатическую деятельность своего посольства в Иране, сотрудники посольства и члены их семей доставлены спецрейсом в Баку.

По данным иранских следователей, задержанный объяснил нападение бытовыми мотивами, поскольку в апреле 2022 года его жена отправилась в посольство Азербайджана и не вернулась домой, и он думал, что его жена скрывается там. Атака произошла на фоне "антиазербайджанской пропаганды" в Иране, возразил МИД Азербайджана, а президент Ильхам Алиев объявил нападение терактом.

Состояние здоровья охранников посольства Азербайджана в Иране Васифа Тагиева и Махира Иманова, которые обезвредили напавшего на представительство гражданина Ирана, оценивается врачами как удовлетворительное, пишет 5 февраля oxu.az.

Тагиева и Иманова в больнице 5 февраля посетил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, который пожелал им скорейшего выздоровления, информирует caliber.az.

Отношения Ирана и Азербайджана обострились на фоне планов Баку реализовать проект Зангезурского коридора через Армению. В октябре-ноябре 2022 года обе страны провели военные учения близ границы, при этом они обменялись обвинениями в террористической и диверсионной деятельности. 7 ноября 2022 года Иран обвинил граждан Азербайджана в причастности к теракту в Ширазе, при котором погибли 15 человек. Эти обвинения стали элементом информационной войны и свидетельством ухудшения отношений между двумя странами, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

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