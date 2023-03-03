Религиозный активист Сабухи Салимов умер в бакинском суде

03 марта 2023, 01:43

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Осужденный на 17 лет по обвинению в госизмене религиозный активист Сабухи Салимов умер в зале Бакинского апелляционного суда после того, как судья постановил оставить в силе приговор. По словам супруги, Салимов более 50 дней голодал, требуя освобождения.

Религиозный активист Сабухи Салимов был задержан сотрудниками Службы госбезопасности Азербайджана по подозрению в госизмене в октябре 2021 года. В ноябре 2022 года суд признал его виновным и приговорил к 17 годам заключения.

Салимов в начале 2023 года объявил голодовку в заключении, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» его супруга Фатима Салимова.

«Сабухи не считал себя виновным. Его обвиняли в шпионаже в пользу Ирана: якобы он сотрудничал со спецслужбами Ирана, выполнял их задания, но это ложь. Сабухи ездил в Иран для мелкой торговли, а в последний раз поехал туда для операции на сердце, это было несколько лет назад. Вся его «вина» заключалась в том, что он в прошлом участвовал в акциях протеста перед посольством Израиля. На этих акциях Сабухи выступал против оккупации Гудса (Иерусалима) и Карабаха. Сабухи ставили в вину, что он поджег флаг Израиля, но он это сделал у себя во дворе. В знак протеста против несправедливости Сабухи в январе объявил голодовку, 53 дня он голодал, причем последние пять дней он даже не пил воду. Голодовку он прекратил в связи с ухудшением состояния здоровья 1 марта», - рассказала жена активиста.

По словам Фатимы, 2 марта в Бакинском апелляционном суде рассматривалась жалоба Салимова на приговор. «Когда судья объявил решение оставить приговор в силе, Сабухи стал эмоционально протестовать. Внезапно ему стало плохо и он скончался прямо в клетке в зале суда», - сказала она.

Женщина уверена, что к смерти ее супруга привели необоснованное уголовное преследование и несправедливые решения судов. Салимова настаивает, что ее муж не был виновен в преступлениях, а истинной причиной его преследования стали антиизраильские акции и организация у себя дома поминальных угощений (эхсан) в честь 12 имамов (почитаемые у шиитов прямые потомки Пророка Мухаммеда - прим.«Кавказского узла»).

Директор НПО «Линия защиты» Руфат Сафаров не исключает, что Салимова преследовали по надуманному обвинению.

«Сабухи Салимова признали виновным в шпионаже в пользу Ирана, выполнении поручений сотрудников Корпуса стражей исламской революции, однако он отвергал обвинения и в знак протеста против приговора объявил голодовку. Я не знаком с материалами обвинения, мы не смогли также провести мониторинг судебного процесса, поскольку слушания в суде первой инстанции были закрытыми, но я могу полностью подтвердить, что органы следствия и суда в нашей стране выполняют функцию репрессивного орудия в руках власти. У нас в практике были случаи, когда верующих арестовывали по обвинениях в госизмене при отсутствии достоверных доказательств их вины: дела богословов Джейхуна Джафарова, Эльшана Мустафаоглу, верующего журналиста Полада Асланова», - сказал Сафаров корреспонденту «Кавказского узла».

Сабухи Салимов хотя и не был членом движения «Мусульманское единство» (ДМЕ), активно боролся за религиозные права граждан, сказал корреспонденту «Кавказского узла» пресс-секретарь ДМЕ Абульфаз Буньядов.

«Он был активным участником ежегодных акций протеста с требованием прекращения оккупации Иерусалима, подвергался задержаниям из-за этого. В 2021 году его арестовали по обвинению в госизмене, но в эти обвинения трудно поверить. Сабухи был патриотом Азербайджана, участвовал в первой Карабахской войне. Для восстановления справедливости в отношении себя он пошел на крайний шаг, длительную голодовку. Хотя он прекратил голодовку, его здоровье, видимо, было подорвано. Перенесенного стресса от решения апелляционной инстанции его сердце не выдержало», - сказал Буньядов.

Представители Бакинского апелляционного суда оказались недоступны для комментариев.

"Кавказский узел" писал, что к 1 марта список политзаключенных, составленный союзом "За свободу политзаключенных Азербайджана", пополнили 12 членов движения "Мусульманское единство". На фоне ухудшения отношений с Ираном вектор политрепрессий в Азербайджане сместился с прозападных активистов на членов "Мусульманского единства", указали правозащитники.

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