31 января 2023, 12:53
Азербайджан призвал своих граждан воздержаться от поездок в Иран
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МИД Азербайджана призвал граждан страны воздержаться от поездок в Иран после нападения на азербайджанское посольство в Тегеране.
Как сообщал "Кавказский узел", утром 27 января было совершено нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, во время нападения был убит начальник службы безопасности посольства Орхан Аскеров, ранены двое охранников. Нападавший задержан полицией. Служба госбезопасности Азербайджана отчиталась о начале собственного расследования инцидента. Азербайджан полностью приостановил дипломатическую деятельность своего посольства в Тегеране, сотрудники посольства и члены их семей вечером 29 января были доставлены специальным авиарейсом в Баку. Вместе с тем продолжает деятельность генеральное консульство Азербайджана в Тебризе.
По данным иранских следователей, задержанный объяснил нападение бытовыми мотивами, поскольку в апреле 2022 года его жена отправилась в посольство Азербайджана и не вернулась домой, и он думал, что его жена скрывается там. Атака произошла на фоне "антиазербайджанской пропаганды" в Иране, возразил МИД Азербайджана, а президент Ильхам Алиев объявил нападение терактом.
Азербайджанским гражданам рекомендовано не ездить в Иран, без крайней необходимости. "Учитывая нестабильную ситуацию в Иране и террористический акт против диппредставительства Азербайджана, рекомендуем гражданам Азербайджана воздержаться от поездок в Иран без крайней необходимости, а в случае посещения - проявлять высокую осторожность", - сообщил МИД Азербайджана.
Гражданам страны, которые на данный момент находятся в Иране, МИД рекомендует соблюдать меры предосторожности и безопасности, говорится в сообщении, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".
По данным ведомства, граждане Азербайджана, находящиеся в Иране, могут обращаться в генеральное консульство в Тебризе.
Отметим, что сухопутные границы Азербайджана с Ираном, как и со всеми другими соседними государствами, закрыты с конца марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса. В Иран еженедельно есть два рейса только в Тегеран, которые выполняют иранские авиакомпании, сообщили в Бакинском международном аэропорту.
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Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"