Армянские политологи оценили риски новой эскалации в Нагорном Карабахе

10 марта 2023, 03:28

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Напряженность вокруг Нагорного Карабаха растет, но в первую очередь на дипломатическом уровне, а серьезной военной конфронтации Баку постарается избежать, учитывая угрозу санкций, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики в Ереване и Степанакерте.

Как писал "Кавказский узел", 5 марта три сотрудника полиции Нагорного Карабаха были убиты в перестрелке с азербайджанскими военными, еще один госпитализирован в тяжелом состоянии. Погибли также двое азербайджанских военных. Азербайджан заявил, что карабахские силовики перевозили из Армении оружие. Власти Нагорного Карабаха и Армении отвергли эту версию, указав, что в машине не было оружия, кроме табельного. 6 марта Баку потребовал вывести войска из Карабаха, а 7 марта уличил миротворцев в сопровождении армянской военной техники, Ереван назвал это сообщение дезинформацией.

Рост напряженности вокруг Нагорного Карабаха в последние дни вызвал стремлением Баку поскорее заполучить мирный договор с подписью Никола Пашиняна, считает политолог Армен Ованнисян. Недавнее заявление немецкого канцлера о необходимости урегулировать конфликт с учетом права наций на самоопределение, по его данным, было воспринято в Азербайджане болезненно.

Канцлер Германии Олав Шольц по итогам переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Берлине дважды подчеркнул, что право на территориальную целостность и право на самоопределение равноценны. "Статус-кво не может продолжаться долго, необходимо найти долгосрочное решение на благо людей. Необходимо достичь мирного решения с точки зрения территориальной целостности Армении и Азербайджана, а также самоопределения граждан Нагорного Карабаха. При этом, все эти принципы равноценны", - цитирует слова Шольца 2 марта Радио Азатутюн.

«Азербайджан понимает, что Россия терпит неудачу на геополитическом поле, а турецкий президент Эрдоган не сможет победить на предстоящих выборах. Баку нужен мирный договор, чтобы размахивать им перед западными странами. И если до сих пор западные страны, например Франция и Люксембург, на уровне своих законодательных органов приняли резолюции о необходимости мирного урегулирования карабахского конфликта, то в Германии впервые о праве на самоопределение заявила исполнительная власть. Тем самым Запад дал Баку понять, что не приемлет новой агрессии против Армении и Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха). И те санкции, которые упоминались в резолюциях, могут стать реальностью», - заявил он «Кавказскому узлу».

Запад в ближайшее время может ужесточить свою риторику, поскольку зависимость от энергоресурсов весной и летом снижается, добавил политолог.

«Азербайджан может пойти на новую эскалацию, но новая война дорого обойдется Баку. Международная ситуация сегодня отличается от ситуации 2020 года. После окончания осенней войны ни одна страна, кроме России, Турции и Пакистана, не выступала в поддержку Азербайджана. Если Запад не простил России ее действий против Украины, вопрос Азербайджана в случае новой войны будет решен в течение нескольких дней», - подчеркнул Ованнисян.

Ситуация вокруг Нагорного Карабаха явно накаляется, но в первую очередь на дипломатическом и вербальном уровне, отметила политический обозреватель Наира Айрумян. Целью для Баку, по ее словам, является подпись Никола Пашиняна под договором о создании у въезда в Лачинский коридор контрольно-пропускного пункта.

«МИД Армении на днях заявил, что идея установки КПП для Еревана «по-прежнему неприемлема». МИД Армении отослал Баку к трехстороннему заявлению 9 ноября, в котором нет упоминания о КПП, а экстерриториальный коридор передан в юрисдикцию российского контингента», - заявила она «Кавказскому узлу».

Установка КПП будет означать признание Ереваном «границы между Арменией и Азербайджаном» и юридически оформит Нагорный Карабах как регион по ту сторону границы, добавила политобозреватель. «При отсутствии документов об установлении отношений между Ереваном и Баку, о делимитации, при том, что Баку называет армяно-азербайджанскую границу «условной», согласие Еревана станет актом политической сдачи Арцаха», - подчеркнула Айрумян. Она обратила внимание, что посредники, понимая эту ситуацию, говорят не напрямую о КПП, а только о «понимании озабоченности Баку в связи с тем, что по коридору могут провозиться несанкционированные грузы».

«Европа и США предлагают создать механизмы снятия озабоченности, Россия говорит о необходимости установки сканера под ее контролем, а Армения призывает направить в Лачинский коридор мониторинговую миссию ООН», - пояснила политобозреватель.

Вероятность новой эскалации она считает высокой, отмечая, что и до событий 5 марта такая угроза существовала. «Но эскалация будет, скорее всего, дипломатической. Угрозы, шантаж, подкуп, а также другие традиционные методы действуют на чрезмерно миролюбивое армянское руководство не хуже военных, и они будут применяться и впредь. Не исключено, что это опять удастся», - заключила Айрумян.

Обострение противоречий вокруг Нагорного Карабаха обусловлена крахом миропорядка, установившегося после распада СССР, а катализатором этого процесса служит незрелость институтов гражданского общества и элит, считает политический аналитик Давид Карабекян.

«Плюс к этому, финансовые интересы стран, пытающихся взять под контроль богатые природными ресурсами территории и трансрегиональные коммуникации. Не следует забывать, что ситуация подошла к войне с Ираном и эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Наложение всех этих факторов проявилось во вспышках насилия», - сказал аналитик корреспонденту «Кавказского узла».

Баку, пользуясь ситуацией, поднимает ставки, пытаясь давить на Ереван и Степанакерт через Евросоюз, у стран которого есть финансовые интересы в регионе, а также Турцию и Россию, добавил Карабекян. «Но если Азербайджан нацеливают на конфликт с Ираном, то Баку постарается избежать серьезной конфронтации с Арцахом», - подчеркнул он.

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