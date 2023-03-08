Минобороны Армении обвинило Баку в распространении дезинформации

08 марта 2023, 03:40

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Заявление азербайджанского Минобороны о перевозке в Нагорный Карабах военных грузов и переброске военных из Армении не соответствует действительности, заявило министерство обороны страны.

Как писал "Кавказский узел", после боестолкновения в Карабахе 5 марта Баку обвинил Ереван в нарушении договоренностей и потребовал вывести с территории региона войска. 6 марта Минобороны Азербайджана заявило, что российское военное ведомство исказило информацию о случившемся, и потребовало вывести с территории Нагорного Карабаха армянских военных. 7 марта Минобороны заявило, что армянская сторона в сопровождении российских миротворцев осуществляет военные перевозки по грунтовой дороге, где была произошла перестрелка.

5 марта три сотрудника полиции Нагорного Карабаха были убиты в перестрелке с азербайджанскими военными, еще один госпитализирован в тяжелом состоянии. Власти Нагорного Карабаха обвинили в инциденте азербайджанскую сторону. Минобороны Азербайджана сообщило, что в перестрелке в полицейскими в Нагорном Карабахе погибли двое военных.

Министерство обороны Армении опровергло сообщение Азербайджана о перевозке в Нагорный Карабах военных грузов и переброске военных, обвинив Баку в распространении дезинформации.

Сообщение о том, что колонна военной техники вооруженных сил Армении в сопровождении российских миротворцев, якобы прошла 7 марта в Нагорный Карабах, не соответствует действительности, заявило Минобороны Армении (перевод корреспондента "Кавказского узла").

Армянское военное ведомство также назвало ложными утверждения Минобороны Азербайджана о переброске состава Вооруженных сил Армении и их пересменке.

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