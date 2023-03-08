Баку уличил миротворцев в сопровождении армянской военной техники

08 марта 2023, 00:52

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Армянская сторона в сопровождении российских миротворцев осуществляет военные перевозки по грунтовой дороге, где 5 марта произошла перестрелка, заявило Минобороны Азербайджана. Ведомство сочло это грубым нарушением положений трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, Армении и России.

Как писал "Кавказский узел", 5 марта три сотрудника полиции Нагорного Карабаха были убиты в перестрелке с азербайджанскими военными, еще один госпитализирован в тяжелом состоянии. Власти Нагорного Карабаха обвинили в инциденте азербайджанскую сторону. Минобороны Азербайджана сообщило, что в перестрелке в полицейскими в Нагорном Карабахе погибли двое военных. Баку обвинил Ереван в нарушении договоренностей и потребовал вывести с территории Нагорного Карабаха войска. 6 марта Минобороны Азербайджана заявило, что российское военное ведомство исказило информацию о случившемся, и потребовало вывести с территории Нагорного Карабаха армянских военных.

Министерство обороны Азербайджана 7 марта сообщило о том, что по дороге, где 5 марта произошла перестрелка, продолжаются передвигаться армянские вооруженные формирования.

«После инцидента 5 марта вооруженные силы Армении и незаконные армянские вооруженные формирования в сопровождении российского миротворческого контингента вновь использовали грунтовую дорогу Ханкенди (армянское название - Степанакерт) - Халфали - Турсу в военных целях», - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана.

В пресс-релизе отмечается, что «в течение суток 7 марта было обеспечено движение военной техники ВС Армении и незаконных армянских вооруженных формирований колонной по указанной дороге в сопровождении российского миротворческого контингента». Это подтверждается средствами технического наблюдения.

«Осуществление военных перевозок в сопровождении российского миротворческого контингента недопустимо как грубое нарушение положений трехстороннего заявления (лидеров Азербайджана, Армении и РФ от 10 ноября 2020 года) и должно быть немедленно прекращено. Еще раз заявляем, что поставки Арменией оружия, боеприпасов, мин и другой военной техники незаконным армянским вооруженным формированиям, дислоцированным в Карабахском экономическом районе Азербайджана, а также перевозка и ротация личного состава на боевые позиции нарушает суверенитет Азербайджана и положения трехстороннего заявления и является продолжение политики военной агрессии против Азербайджана», - далее сказано в заявлении.

Минобороны Азербайджана предупредило, что если передвижения армянских военных не прекратятся, Баку примет соответствующие меры. «Если подобные действия не будут немедленно и раз и навсегда прекращены, то азербайджанская сторона будет вынуждена принять необходимые меры для пресечения этой деятельности Армении и незаконных армянских военных элементов на суверенных территориях Азербайджана. Произошедшие события еще раз подтверждают необходимость установления Азербайджаном режима контроля над Лачинской дорогой», - говорится в заключение заявления.

О том, какие территории перешли под контроль Азербайджана по итогам войны 2020 года в Нагорном Карабахе, можно узнать из карты, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в Нагорный Карабах после завершения боев. Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий и их последствий.

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