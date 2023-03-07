Баку потребовал вывести армянских военных из Нагорного Карабаха

07 марта 2023, 04:55

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Министерство обороны Азербайджана прокомментировало вооруженный инцидент 5 марта, обвинив российское военное ведомство в искажении информации о случившемся. Баку обвинил Ереван в нарушении договоренностей и потребовали вывести с территории Нагорного Карабаха войска.

Как сообщал "Кавказский узел", 5 марта три сотрудника полиции Нагорного Карабаха были убиты в перестрелке с азербайджанскими военными, еще один госпитализирован в тяжелом состоянии. Власти Нагорного Карабаха обвинили в инциденте азербайджанскую сторону. МВД опубликовало видеозапись инцидента, указав, что полицейские ехали из Степанакерта в Шушинский район, а в машине не было оружия, кроме табельного. Минобороны Азербайджана сообщило, что в перестрелке в полицейскими в Нагорном Карабахе погибли двое военных.

6 марта министерство обороны Российской Федерации в информационном бюллетене о деятельности российского миротворческого контингента в зоне нагорно-карабахского конфликта прокомментировало произошедшую 5 марта перестрелку между сотрудниками правоохранительных органов Нагорного Карабаха и азербайджанскими военными.

"В 10.00 5 марта 2023 г. в районе населенного пункта Дюкянлар военнослужащими вооруженных сил Азербайджанской Республики был обстрелян автомобиль с сотрудниками правоохранительных органов Нагорного Карабаха. В результате боестолкновения погибло трое и ранен один находившийся в автомобиле сотрудник. С азербайджанской стороны потери составили: двое погибших, один ранен. Усилиями российских миротворцев боестолкновение прекращено. По данному факту командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство", - говорится в бюллетене.

6 марта министерство обороны Азербайджана опубликовало сообщение, в котором выразило сожаление по поводу «искажения фактов» в информационном бюллетене военного ведомства РФ по поводу вооруженного инцидента, произошедшего 5 марта "на дороге Ханкенди (армянское название Степанакерт – примеч. «Кавказского узла») - Халфали - Туршсу».

«Сообщаем, что 5 марта на основании оперативной информации подразделениями азербайджанской армии была предпринята попытка остановить и проверить автомобиль армянских воинских подразделений, осуществляющих незаконные военные перевозки из Армении. При подходе к машине азербайджанские военнослужащие были обстреляны из автоматического оружия находящимися в машине членами армянской вооруженной группы. В результате двое азербайджанских военнослужащих погибли и один был ранен. Ответным огнем трое членов незаконной армянской группировки были убиты, еще один был ранен. И представлять этих военнослужащих, полностью экипированных оружием и боеприпасами, в качестве сотрудников полиции, несущих «паспортно-визовую» службу, не что иное, как лицемерие», - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Ведомство также отметило, что эвакуация тел погибших и раненых азербайджанских военных была осуществлена самими военными.

Минобороны также обвинило Армению в нарушении положений трехстороннего заявления 2020 года. «Вопреки положениям трехстороннего заявления (от 10 ноября 2020 года) Армения продолжает поставки оружия, боеприпасов и другой военной техники незаконным армянским вооруженным формированиям в Карабахском экономическом районе Азербайджана, а также проводит кадровую ротацию. Для того, чтобы немедленно предотвратить подобные недопустимые явления, российский миротворческий контингент должен выполнять свои обязанности», - сказано в сообщении.

Ведомство напомнило о события августа 2022 года, когда вооруженные силы Азербайджана провели операцию "Возмездие" после того, как был убит азербайджанский военный.

3 августа власти Азербайджана заявили о проведении в Нагорном Карабахе операции "Возмездие". Поводом для этой операции была названа гибель азербайджанского военнослужащего в результате обстрела с армянской стороны. По итогам боевых действий 3 августа азербайджанская армия заняла высоты Сарыбаба в Шушинском районе и Гырхгыз в Ходжалинском районе. По мнению опрошенных "Кавказским узлом" аналитиков, это дало Азербайджану тактическое преимущество, так как эти высоты обеспечивают контроль над стратегически важными дорогами на границе. 6 августа азербайджанская сторона сообщила о взятии в зоне карабахского конфликта стратегической высоты Буздух (ранее также упоминалась как Бузух), отметив, что эта информация поступила в результате уточнений на местности.

«Еще раз предупреждаем, что перевозка Арменией грузов военного назначения на территорию Азербайджана, отправка и ротация личного состава должны быть прекращены, армянские войска полностью выведены с территории нашей страны. В противном случае азербайджанская сторона будет вынуждена принять необходимые меры в направлении разоружения и нейтрализации незаконных вооруженных формирований с использованием всех имеющихся возможностей. Произошедшие события и продолжение незаконных военных перевозок Армении на суверенные территории нашей страны еще раз подтверждают необходимость обеспечения режима контроля на Лачинской дороге на территории Азербайджана», - сказано в заявлении Минобороны Азербайджана.

Бывший госминистр Нагорного Карабаха Артак Бегларян опубликовал в своем телеграм-канале видео инцидента 5 марта с комментариями. По его версии, на автомобиль, в котором ехали карабахские полицейские, напала диверсионная группа. На видео видны передвижения военных, которые сначала подходили к стоящему на дороге уазику, затем убегали от него, причем минимум один из них нес раненого или убитого сослуживца. В конце видео к месту инцидента подъехала колонна российских миротворцев.

О том, какие территории перешли под контроль Азербайджана по итогам войны 2020 года в Нагорном Карабахе, можно узнать из карты, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в Нагорный Карабах после завершения боев. Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий и их последствий.

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