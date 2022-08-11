Минобороны Азербайджана рапортовало о работах на ключевых высотах в Карабахе

11 августа 2022, 18:01

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

На горе Буздух и других перешедших по итогам операции "Возмездие" под контроль Азербайджана высотах проводятся инженерные работы и прокладка дорог, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 3 августа власти Азербайджана заявили о проведении в Нагорном Карабахе операции "Возмездие". Поводом для этой операции была названа гибель азербайджанского военнослужащего в результате обстрела с армянской стороны.По итогам боевых действий 3 августа азербайджанская армия заняла высоты Сарыбаба в Шушинском районе и Гырхгыз в Ходжалинском районе. По мнению опрошенных "Кавказским узлом" аналитиков, это дало Азербайджану тактическое преимущество, так как эти высоты обеспечивают контроль над стратегически важными дорогами на границе. 6 августа азербайджанская сторона сообщила о взятии в зоне карабахского конфликта стратегической высоты Буздух (ранее также упоминалась как Бузух), отметив, что эта информация поступила в результате уточнений на местности.

Установление контроля над высотой Буздух имеет стратегическое значение для азербайджанской армии и создает плацдарм для новых военных операций в Карабахе, если в этом возникнет необходимость, считают опрошенные «Кавказским узлом» бакинские военные аналитики. "После взятия высот на горах Сарыбаба, Гырхгыз, и в продолжение этой операции – горы Буздух - азербайджанская армия сегодня практически по всему периметру Карабаха занимает господствующие позиции". указал в частности, глава НПО "Военные офицеры" Тельман Абилов. На взятых под контроль высотах проводятся инженерно-фортификационные работы, прокладываются пути снабжения, возводятся стационарные посты. сообщил глава НПО "Военные журналисты" Узеир Джафаров.

Минобороны Азербайджана заявило сегодня о проведении работ на взятых под контроль высотах в Карабахе. На горной вершине Буздух и ряде других высотах, взятых под контроль азербайджанской армией, выполняются задачи по инженерному обеспечению, сообщило сегодня ведомство.

"Нашими подразделениями проводятся инженерные работы по сооружению новых позиций на выгодных рубежах и прокладке путей обеспечения", - процитировало сообщение Минобороны агентство Report.

На перешедших под контроль Азербайджана высотах работают экскаватор и бульдозер, также земляные работы проводят военнослужащие, следует из видеоролика, опубликованного сегодня в YouTube-канале Минобороны Азербайджана.

Контроль над высотой Гырхгыз позволяет азербайджанской армии усилить безопасность города Шуша и азербайджанских сел Шушинского района, когда туда вернутся вынужденные переселенцы, указал ранее"Кавказскому узлу" военный эксперт, бывший сотрудник информационно-аналитического управления Минобороны Азербайджана Азад Исазаде. Занятие высот Сарыбаба и Гырхгыз позволили азербайджанской армии существенно усилить контроль над Лачинским коридором, заявил военный обозреватель информационного агентства Turan Шахин Гаджиев. "Расположение азербайджанских военных на этих высотах позволило взять под визуальный и огневой контроль дорогу между Лачином и Шушой. Это не просто высоты, а горные хребты в двух направлениях. Они позволяют контролировать также значительную часть Шушинского района и всю территорию на север вплоть до Ханкенди (Степанакерта)", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

О том, какие территории перешли под контроль Азербайджана по итогам войны 2020 года в Нагорном Карабахе, можно узнать из карты, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в Нагорный Карабах после завершения боев. Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий и их последствий.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.