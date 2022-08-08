Аналитики в Баку оценили значение для Азербайджана взятия горы Буздух

08 августа 2022, 21:35

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Установление контроля над высотой Буздух имеет стратегическое значение для азербайджанской армии и создает плацдарм для новых военных операций в Карабахе, если в этом возникнет необходимость, считают опрошенные «Кавказским узлом» бакинские военные аналитики. По их мнению, азербайджанская армия может продолжить операцию «Возмездие».

Как сообщал "Кавказский узел", Азербайджан информировал сегодня, что за сутки его военные были обстреляны 10 раз. По данным азербайджанского оборонного ведомства, шесть раз позиции солдат Азербайджана в Кельбаджарском и Лачинском районах были обстреляны с позиций армянских военных, расположенных вблизи азербайджано-армянской границы. Также четыре раза были обстреляны позиции азербайджанских солдат в Кельбаджарском, Геранбойском и Физулинском районах с территории зоны карабахского конфликта. Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха опровергли эти сведения.

Ситуация в зоне карабахского конфликта обострилась 3 августа. Власти Азербайджана заявили о проведении в Нагорном Карабахе операции "Возмездие". Поводом для этой операции была названа гибель азербайджанского военнослужащего в результате обстрела с армянской стороны. 5 августа Азербайджан и Нагорный Карабах информировали о новых обстрелах. По итогам боевых действий 3 августа азербайджанская армия заняла высоты Сарыбаба в Шушинском районе и Гырхгыз в Ходжалинском районе. По мнению опрошенных "Кавказским узлом" аналитиков, это дало Азербайджану тактическое преимущество, так как эти высоты обеспечивают контроль над стратегически важными дорогами на границе. 6 августа азербайджанская сторона сообщила о взятии в зоне карабахского конфликта стратегической высоты Буздух (ранее также упоминалась как Бузух), отметив, что эта информация поступила в результате уточнений на местности.

Взятие высоты Буздух имеет для азербайджанской армии такое же стратегически важное значение, как и установление контроля над горами Сарыбаба и Гырхгыз, считает военный эксперт Адалят Вердиев.

«Если занятие гор Сарыбаба и Грыхгыз повышает возможности визуального и огневого контроля над Лачинским коридором и его окрестностями, то установления контроля над горой Буздух создает аналогичное стратегического преимущество на северо-западной части Карабаха», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Адалят Вердиев.

Он подчеркнул, что «гора Буздух расположена на стыке прежней административной границы Кельбаджарского района с бывшим Агдеринским районом» (имеется виду Мардакертский район бывшей Нагорно-карабахской автономной области Азербайджанской ССР. В 1992 году Агдеринский район был упразднен, и его территория была поделена между Кельбаджарским и Тертерским районами Азербайджанской Республики – прим. «Кавказского узла»).

Горная вершина Буздух расположена на южных склонах хребта Муровдаг на Малом Кавказе, на территории Кельбаджарского района Азербайджана. Ее высота — 2374,7 метров.

По словам эксперта, взятие Буздуха обеспечивает Азербайджанской армии контроль над господствующими высотами в этом регионе. «Это повышает возможности огневого и визуального контроля в направлении села Агдабан и Ванк Кельбаджарского района, усиливает безопасность поселка Суговушан, который азербайджанская армия освободила в ходе войны осенью 2020 года. Усиливаются также позиции вооруженных сил Азербайджана со стороны Муровского хребта. Кроме того, Азербайджанская армия получает визуальный и огневой контроль над Сарсангским водохранилищем», - сообщил Адалят Вердиев.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. В ночь на 10 ноября 2020 года президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным было подписано трёхстороннее заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Стороны в нем договорились, что в регион будут направлены 1960 российских миротворцев, а армянские военные полностью покинут территорию.

По его словам, в целом с занятием Буздуха азербайджанская армия сковывает действия противника в северной части карабахского региона и получает плацдарм для дальнейших успешных военных операций, если в этом возникнет необходимость.

«Я бы провел бы здесь параллели с занятием высот Леле Тепе и Талыш в апрельской войне 2016 года. Это позволило азербайджанской армии создать плацдарм, который успешно было использован во время второй карабахской войны осенью 2020 года. Или же весной 2018 года азербайджанская армия заняла высоту Гюннют в Нахичеванской автономной республике, что позволило взять под визуальный контроль пути сообщения из Армении в Карабах и обладать необходимой информацией о потенциале противника», - сказал эксперт.

Со 2 по 5 апреля 2016 года конфликт в Нагорном Карабахе резко обострился. Здесь проходили бои с применением танков, авиации и артиллерийских орудий. 5 апреля того же года было объявлено о заключении перемирия. При этом стороны конфликта делали противоречивые заявления об изменении позиций, занимаемых вооруженными силами. На основе озвученной сторонами конфликта информации "Кавказский узел" сделал выводы о фиксации нового статус-кво, выгодного Азербайджану, который взял под контроль новые позиции. 8 июня 2018 года пресс-служба Отдельной общевойсковой армии Нахичеванской Автономной Республики (НАР) Азербайджана заявила о восстановлении контроля над селом Гюннют и окрестными высотами, в частности высоты Гызылгая, расположенной на высоте 1683 метров над уровнем моря, что позволило азербайджанской армии контролировать автомобильную дорогу Ереван – Ехегнадзор – Горис – Лачын – Ханкенди (Степанакерт).

По его словам, контроль над горой Буздух и окрестными высотами позволит азербайджанской армии контролировать пути снабжения противника. «Это важный фактор во время боевых действий. Отрезание противника от снабжения, переброски дополнительных сил облегчает задачу по ликвидации его боевого потенциала», - заметил Адалят Вердиев.

Важными достоинствами последних операций азербайджанской армии он назвал занятие стратегических высот без всяких потерь. «Точнее, потери были, но они не были при непосредственном занятии высот. Один солдат подорвался на мине, а двое погибли при камнепаде, и это сейчас расследуется. Но при восхождении на высоты потерь не было», - сказал Вердиев.

Отвечая на вопрос, могут ли быть продолжены военные действия, эксперт обратил внимание на то, что в сообщении Минобороны Азербайджана говорилось о начале операции «Возмездие», но не было указано, что она завершена. «Если провокации против азербайджанской армии будут продолжены и не будет обеспечен вывод незаконных вооруженных формирований с территории в соответствии с трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года, где временно дислоцированы российские миротворцы, то военные операции азербайджанской армии могут быть продолжены», - уверен Вердиев.

Операция «Возмездие» была объявлена после сообщения о гибели при обстреле солдата азербайджанской армии. По данным Минобороны Азербайджана, стрельба велась с территории, где временно расположен миротворческий контингент России, в направлении Лачинского района, заявило военное ведомство. По данным Минобороны России, в результате боестолкновений 3 августа погибли два карабахских военных, 14 ранены. Минздрав Армении 3 августа заявил, что ранения получили 19 военных.

В ходе военных операций, проведенных на прошлой неделе, азербайджанская армия обеспечила стратегическое преимущество, которое лишает армянские вооруженные формирования шансов на военный реванш, считает глава НПО «Военные офицеры» Тельман Абилов.

«После взятия высот на горах Сарыбаба, Гырхгыз, и в продолжение этой операции – горы Буздух - азербайджанская армия сегодня практически по всему периметру Карабаха занимает господствующие позиции. Она располагает новейшими видами вооружений, включая высокоточные ударные беспилотники. События прошлой недели показали, что азербайджанская армия способна молниеносно подавить любые военные угрозы», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Тельман Абилов.

Важным результатом операции «Возмездие» он назвал решимость азербайджанской армии нанести удары по армянским вооруженным формированиям несмотря на присутствие российских миротворцев.

Кремль "очень внимательно наблюдает" за событиями в Карабахе и выступает за необходимость выполнения всех положений трехстороннего договора, заявил 4 августа пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Примечательно, что 15 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Минобороны России в том, что оно не выполнило обещание обеспечить вывод армянских войск из Карабаха в соответствии с договоренностями от 10 ноября 2020 года. Армянские войска будут выведены из Нагорного Карабаха к сентябрю, сообщил 19 июля секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

«Армянские формирования периодически устраивали провокации против азербайджанских подразделений, рассчитывая на защиту российских миротворцев. Однако, видимо чаша терпения азербайджанской стороны уже была переполнена, и в этот раз была предпринята контроперация с продвижением войск и занятием стратегических высот. Эта операция, видимо, возымела действие на армянскую сторону, и после боевых действий она наконец стала принимать конкретные меры для возвращения города Лачин и двух сел и использованию объездной дороги, построенной Азербайджаном», - указал Абилов.

Согласно договоренности Алиева-Пашиняна-Путина, Армения передала Азербайджану территорию Лачинского района. В июне 2022 года Госагентство автодорог Азербайджана сообщило, что строительство азербайджанского участка дороги протяженностью 32 километра продолжается ускоренными темпами и его планируется завершить в этом году. Передача Лачина (армянское название – Бердзор) под контроль Азербайджана была отсрочена из-за отсутствия альтернативной дороги из Нагорного Карабаха в Армению. После запуска этой дороги Лачин будет передан Азербайджану, пояснили в июле азербайджанские эксперты. 29 июля министерство территориального управления и инфраструктуры Армении сообщило, что в августе начнется строительство объездного пути в обход Лачинского коридора, связывающего Нагорный Карабах с Арменией. 5 августа министр территориального управления и инфраструктур Нагорного Карабаха Айк Ханумян встретился с жителями общин Ахавно, Сус и Бердзор и сообщил, что до 25 августа им необходимо покинуть свои дома, так как Лачинский коридор будет передан азербайджанской стороне.

Он считает, что на данный момент операция «Возмездие» приостановлена. «В последние дни поступают сообщения о перестрелках. Но это, скорее всего, инциденты, которые периодически имеют место на армяно-азербайджанской границе и в карабахском регионе. Возможно, армянская сторона намеренно провоцирует перестрелки, чтобы поддержать международное внимание к конфликту в надежде оказания давления на Баку. Однако сейчас в мире существуют более крупные конфликты или потенциальные конфликты, и мировые центры силы заняты ими», - сказал Абилов.

Глава НПО «Военные журналисты» Узеир Джафаров также считает, что операция «Возмездие» приостановлена.

«После взятия высот Сарыбаба, Гырхгыз, Буздуг и других необходимо обустройство там позиций. Сейчас там проводятся инженерно-фортификационные работы, прокладываются пути снабжения, возводятся стационарные посты, осуществляются другие необходимые меры», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Джафаров.

По его словам, если не будет проведена демилитаризация региона и полный вывод армянских вооруженных сил, то азербайджанская армия будет готовиться к дальнейшему этапу военной операции. К примеру, на взгляд Джафарова, следующим вероятным шагом может стать разблокирование автомобильной дороги на севере Карабаха через Агдере в Кельбаджаре восстановление контроля над Сарсангским водохранилищем, использование ресурсов которого население окрестных районов Азербайджана было лишено на протяжении более чем 30 лет.