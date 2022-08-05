Работа сапёра. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"

05 августа 2022, 22:30

Азербайджанский военный погиб при взрыве мины

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Военнослужащий армии Азербайджана Бабек Алиев получил смертельные травмы, подорвавшись на мине в Кельбаджарском районе, сообщило Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 2 августа трое сотрудников агентства по разминированию ANAMA подорвались на мине в Физулинском районе Азербайджана. Врачи оценили их состояние как средней степени тяжести.

По данным Генпрокуратуры Азербайджана на 2 августа с 10 ноября 2020 года результате подрывов на минах в зоне карабахского конфликта погибли семь военнослужащих и 32 мирных жителя, травмы получили 17 военнослужащих и 67 мирных жителей страны.

«5   августа в восточной части Кельбаджарского района, на вновь взятой под контроль территории, в результате подрыва [...] мины погиб военнослужащий Азербайджанской армии Алиев Бабек Аскер оглу», - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

Генпрокуратура Азербайджана уточнила, что военнослужащий подорвался на противопехотной мине во время исполнения служебных обязанностей. По факту его гибели возбуждено уголовное дело, ведется следствие, говорится в сообщении надзорного ведомства. 

10 ноября 2020 года, после 44-дневной войны в Нагорном Карабахе, вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время боевых действий. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом".

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Примечание:

"Сотрудник полиции подорвался на мине в Азербайджане", "Солдат пострадал при взрыве мины в Азербайджане", "Великобритания направила 500 тысяч фунтов на разминирование зоны боев в Карабахе".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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