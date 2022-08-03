Азербайджан сообщил о гибели военного в Лачинском районе

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В результате интенсивной стрельбы в направлении Лачинского района погиб азербайджанский военнослужащий, сообщило Минобороны Азербайджана.

Стрельба началась сегодня утром с территории, где временно расположен миротворческий контингент России. Под обстрел попали военные, дислоцированные в направлении Лачинского района, заявило военное ведомство.

В результате обстрела от пулевого ранения скончался военнослужащий срочной службы азербайджанской армии, рядовой Кязымов Анар Рустам оглу, сказано в сообщении, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

По факту гибели солдата в Губадлинской военной прокуратуре начато расследование уголовного дела по статье 120.2.12 УК Азербайджана (убийство на почве национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды), сообщила пресс-служба Генпрокуратуры корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе подписали президенты Азербайджана и России и премьер-министр Армении. Они договорились, что в регион будут направлены 1960 российских миротворцев, а армянские военные полностью покинут территорию. Какие территории перешли под контроль Азербайджана по итогам войны 2020 года в Нагорном Карабахе, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в Нагорный Карабах после завершения боев.

Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий и их последствий.

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