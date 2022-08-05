Два азербайджанских солдата погибли в Лачинском районе

05 августа 2022, 15:45

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Военные Самир Худиев и Тахир Алиев, которые выполняли боевое задание в Лачинском районе, попали под камнепад, оба солдата-срочника погибли, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 3 августа министерство обороны Азербайджана заявило о проведении в Нагорном Карабахе операции "Возмездие" в ответ на убийство азербайджанского военнослужащего и отчиталось о занятии господствующих высот. Боевые действия 3 августа в Карабахе стали самыми масштабными с осени 2020 года, а занятые высоты Сарыбаба в Шушинском районе (2295 метров над уровнем моря) и Гырхгыз в Ходжалинском районе (2679 метров над уровнем моря) дают стратегическое преимущество Азербайджану, в том числе дополнительный визуальный контроль над Лачинским коридором, возможность предотвратить возможную переброску в Карабах войск из Армении и установить КПП прямо на дороге из Армении в Карабах, указали азербайджанские военные эксперты. В оперативной обстановке в Нагорном Карабахе нет изменений, сообщили сегодня в Минобороны Азербайджана, не подтвердив сведения о том, что азербайджанские военные покинули занятые высоты. Достоверность сообщений об отводе войск вызывает сомнения, указал военный эксперт Тельман Абилов.о.

5 августа при выполнении боевого задания в местности со сложным рельефом в Лачинском районе двое военнослужащих азербайджанской армии попали под камнепад, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Минобороны Азербайджана.

Отколовшийся от отвесной скалы большой каменный кусок упал на военнослужащих- срочников Самира худиева и Тахира Алиева, оба солдата погибли. В связи с гибелью военных начато расследование уголовного дела, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Напомним, 2 августа, за день до эскалации конфликта, президент Нагорного Карабаха сообщил, что азербайджанская сторона через российских миротворцев предъявила требование "в ближайшее время организовать передвижение по новому маршруту" в обход Лачинского коридора, связывающего Нагорный Карабах с Арменией. При этом 29 июля власти Армении сообщили, что строительство армянского участка объездной дороги начнется лишь в августе. Госагентство автодорог Азербайджана заявляло в июне, что строительство азербайджанского участка дороги продолжается ускоренными темпами, и его планируется завершить в этом году. Передача Лачина (армянское название – Бердзор) под контроль Азербайджана была в 2020 году отсрочена из-за отсутствия альтернативы Лачинскому коридору, и после запуска новой дороги Лачин будет передан Азербайджану, пояснили в июле азербайджанские эксперты.

О том, какие территории перешли под контроль Азербайджана по итогам войны 2020 года в Нагорном Карабахе, можно узнать из карты, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в Нагорный Карабах после завершения боев. Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий и их последствий.

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