Минобороны Азербайджана не подтвердило сведения об отводе войск с высот в Карабахе

05 августа 2022, 12:58

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В оперативной обстановке в Нагорном Карабахе нет изменений, сообщили сегодня в Минобороны Азербайджана, не подтвердив сведения о том, что азербайджанские военные покинули занятые высоты. Достоверность сообщений об отводе войск вызывает сомнения, указал военный эксперт Тельман Абилов.

Как писал "Кавказский узел", 3 августа Минобороны Азербайджана заявил о проведении в Нагорном Карабахе операции "Возмездие" в ответ на убийство азербайджанского военнослужащего и отчиталось о занятии господствующих высот. Боевые действия 3 августа в Карабахе стали самыми масштабными с осени 2020 года, а занятые высоты Сарыбаба в Шушинском районе и Гырхгыз в Ходжалинском районе дают стратегическое преимущество Азербайджану, в том числе дополнительный визуальный контроль над Лачинским коридором, возможность предотвратить возможную переброску в Карабах войск из Армении и установить КПП прямо на дороге из Армении в Карабах, указали азербайджанские военные эксперты.

Баку также потребовал незамедлительного вывода армянских военных из Нагорного Карабаха и пригрозил "еще более разрушительными контрмерами" в случае провокаций на линии соприкосновения. По данным Минздрава Армении, в результате эскалации конфликта два человека погибли и 19 были ранены. Миротворцы за сутки зафиксировали четыре нарушения режима прекращения огня азербайджанской стороной, сообщило 4 августа Минобороны России.

Командование российских миротворцев провело встречи с армянской и азербайджанской сторонами, в ходе которых для деэскалации конфликта было решено, что азербайджанские военные отходят с занятых высот, Нагорный Карабах отводит свой пост с горы Сарыбаба на километр вглубь территории, а миротворцы выставляют наблюдательный пост на высоте Сарыбаба, и направляют дополнительные силы "для предотвращения проезда азербайджанского автотранспорта к Лачинскому коридору", сообщило вечером 4 августа российское издание "Русская весна".

Сотрудник пресс-службы Минобороны Азербайджана сегодня не подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" эту информацию. По его словам, после завершения 3 августа операции «Возмездие» «изменений в оперативной обстановке нет». От других комментариев сотрудник пресс-службы воздержался.

В достоверности информации об отводе азербайджанских войск усомнился азербайджанский военный эксперт, глава НПО «Военные юристы» Тельман Абилов. По его мнению, речь может идти не об отводе азербайджанских военных, а о размещении дополнительных постов миротворцев на позициях, где стоят армянские военные.

Ввод дополнительных сил для предотвращения проезда азербайджанского автотранспорта к Лачинскому коридору исключен, считает Абилов. "Это исключается, потому через Лачинский коридор Азербайджан в сопровождении миротворцев проводит колонны с юга Губадлинского района на север в Кельбаджарский район и обратно. Когда Азербайджан давал согласие на размещение миротворцев, было оговорено, что они будут обеспечивать безопасность не только армянского населения и коммуникаций, которыми они пользуются, но и сопровождать азербайджанские военные колонны по территориям, которые временно еще не подконтрольны Баку", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В марте, когда азербайджанская армия заняла гору Фаррух, также появлялись сообщения об отводе азербайджанских военных по требованию российских миротворцев, добавил эксперт. "Однако в итоге эти сообщения не подтвердились, и азербайджанские военные продолжают занимать позиции на Фаррухе. Сейчас от российской стороны относительно занятия азербайджанской армией господствующих высот никаких претензий нет. Азербайджан находится на своей международно-признанной территории. По моей информации, сейчас идет обустройство позиций на высотах Сарыбаба, Гырхгыз и других, создаются стационарные посты, прокладывается пути для снабжения", - сказал Тельман Абилов.

Напомним, 2 августа, за день до эскалации конфликта, президент Нагорного Карабаха сообщил, что азербайджанская сторона через российских миротворцев предъявила требование "в ближайшее время организовать передвижение по новому маршруту" в обход Лачинского коридора, связывающего Нагорный Карабах с Арменией. При этом 29 июля власти Армении сообщили, что строительство армянского участка объездной дороги начнется лишь в августе. Госагентство автодорог Азербайджана заявляло в июне, что строительство азербайджанского участка дороги продолжается ускоренными темпами, и его планируется завершить в этом году. Передача Лачина (армянское название – Бердзор) под контроль Азербайджана была в 2020 году отсрочена из-за отсутствия альтернативы Лачинскому коридору, и после запуска новой дороги Лачин будет передан Азербайджану, пояснили в июле азербайджанские эксперты.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.